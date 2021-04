NHL: Canucks sa vrátia do akcie, základná časť vyvrcholí až 16. mája

Vancouver 11. apríla (TASR) - Hokejisti Vancouveru Canucks sa po karanténe vrátia do súťažného diania v zámorskej NHL v piatok 16. apríla. Už v nedeľu mohli opäť obnoviť tréningový proces po tom, ako sa väčšina hráčov zotavila z ochorenia COVID-19. Vedenie profiligy zároveň zverejnilo rozpis odložených zápasov Canucks, ktoré odohrajú v nových termínoch. Kvôli tomu sa natiahne základná časť a skončí sa až 16. mája.



Canucks výrazným spôsobom zasiahla koronavírusová infekcia, pre ktorú muselo celé mužstvo putovať do karantény. Pozitívne testy malo až 25 členov tímu vrátane 21 hokejistov. Viacerí z nich mali nepríjemné prejavy ochorenia COVID-19, ktoré ich "pripútalo" k posteli. Hráči trpeli kŕčmi, dehydratáciou a zvracaním. Kluboví lekári Jim Bovard a Josh Douglas uviedli, že prípady ochorenia pochádzajú z jedného zdroja, ktorý sa variantom koronavírusu nakazil na verejnosti. Svoj posledný zápas odohrali Canucks 24. marca, dokopy im museli odložiť až osem duelov.



Postupne sa však situácia v kanadskom klube zlepšila a cez víkend dostali od vedenia súťaže zelenú k návratu do tréningového procesu. Prvý zápas po návrate z karantény odohrajú v piatok proti Edmontonu. Pôvodne bol duel naplánovaný na 4. mája. Pondelkové a stredajšie zápasy Vancouveru s Oilers presunuli a dostali nový termín. "Verím, že pri návrate budeme mať väčšinu hráčov k dispozícii. Možno dvaja-traja ešte nebudú schopní hrať," povedal pre nhl.com generálny manažér Vancouveru Jim Benning.



Canucks čaká do konca základnej časti ešte 19 stretnutí - najviac zo všetkých tímov. Preloženie zápasov spôsobí časový sklz, záver základnej časti tak museli posunúť z 11. na 16. mája. Je to už druhý posun spôsobený pandémiou, pôvodné mala dlhodobá časť sezóny vyvrcholiť 8. mája. Termín začiatku play off nie je zatiaľ určený. "Liga bude pozorne sledovať situáciu a na základe toho potom stanoví termín štartu bojov o Stanleyho pohár," uviedlo vedenie NHL na svojom webe. "Keď budeme zdraví a pripravení opäť nastúpiť, očakávam u našich hráčov, že budú súťaživí. Máme pracovitú skupinu hráčov, hrdých na seba a na svoje výkony. Čaká nás nabitý rozpis, no verím, že to zvládneme," dodal Benning.