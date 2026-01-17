Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NHL: Carlsson bude Anaheimu chýbať tri až päť týždňov

Na snímke Leo Carlsson. Foto: TASR/AP

Dvadsaťjedenročný center podstúpil zákrok na liečbu Morel-Lavalleeho lézie na ľavom stehne.

Autor TASR
Anaheim 17. januára (TASR) - Švédsky hokejový útočník Leo Carlsson bude chýbať klubu zámorskej NHL Anaheimu Ducks tri až päť týždňov.

Dvadsaťjedenročný center podstúpil zákrok na liečbu Morel-Lavalleeho lézie na ľavom stehne. Ide o poranenie mäkkých tkanív, ktoré je zvyčajne spôsobené silou s vysokou rýchlosťou, uviedol klub.

Carlsson vynechal posledné dva zápasy Anaheimu, ktorý po deväťzápasovej šnúre prehier v oboch zvíťazil. Švédsky útočník nazbieral v 44 zápasoch rovnaký počet bodov (18+26) a je najproduktívnejší hráč tímu.
