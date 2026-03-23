< sekcia Šport
Carolina a Seattle odohrajú v novembri dva zápasy v Helsinkách
Každý tím má momentálne na súpiske dvojicu fínskych hráčov.
Autor TASR
New York 23. marca (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes a Seattlu Kraken odohrajú proti sebe v budúcej sezóne dva zápasy vo Fínsku v rámci NHL Global Series.
Liga spolu s hráčskou asociáciou v pondelok oznámili, že Carolina a Seattle sa stretnú 12. a 14. novembra vo fínskej metropole Helsinki. Pre Kraken pôjde o prvú zahraničnú cestu v šiestej sezóne existencie klubu, zatiaľ čo Hurricanes budú hrať v zahraničí druhýkrát, prvýkrát od roku 2010.
Každý tím má momentálne na súpiske dvojicu fínskych hráčov. Sebastian Aho a Jesperi Kotkaniemi hrajú za Carolinu, zatiaľ čo Kaapo Kakko a Eeli Tolvanen obliekajú dres Seattlu. Okrem Tolvanena majú všetci podpísané zmluvy aj na budúcu sezónu, informovala agentúra AP.
V NHL od roku 2007 odohrali v Európe 42 zápasov základnej časti a ďalšie dva sú naplánované na december v Nemecku, kde sa Ottawa a Chicago stretnú v Düsseldorfe. Veikkaus Arena v Helsinkách, predtým známa ako Hartwall Arena, hostila už sedem takýchto zápasov, naposledy v roku 2018 medzi Floridou a Winnipegom.
Liga spolu s hráčskou asociáciou v pondelok oznámili, že Carolina a Seattle sa stretnú 12. a 14. novembra vo fínskej metropole Helsinki. Pre Kraken pôjde o prvú zahraničnú cestu v šiestej sezóne existencie klubu, zatiaľ čo Hurricanes budú hrať v zahraničí druhýkrát, prvýkrát od roku 2010.
Každý tím má momentálne na súpiske dvojicu fínskych hráčov. Sebastian Aho a Jesperi Kotkaniemi hrajú za Carolinu, zatiaľ čo Kaapo Kakko a Eeli Tolvanen obliekajú dres Seattlu. Okrem Tolvanena majú všetci podpísané zmluvy aj na budúcu sezónu, informovala agentúra AP.
V NHL od roku 2007 odohrali v Európe 42 zápasov základnej časti a ďalšie dva sú naplánované na december v Nemecku, kde sa Ottawa a Chicago stretnú v Düsseldorfe. Veikkaus Arena v Helsinkách, predtým známa ako Hartwall Arena, hostila už sedem takýchto zápasov, naposledy v roku 2018 medzi Floridou a Winnipegom.