NHL: Carolina bude mať v play off k dispozícii Vatanena

Raleigh 15. júla (TASR) - Fínsky hokejista Sami Vatanen oznámil, že bude k dispozícii svojmu tímu Carolina Hurricanes pri reštarte sezóny zámorskej NHL. Dvadsaťdeväťročný obranca si 1. februára zranil nohu ešte ako hráč New Jersey Devils, klub ho na konci mesiaca vymenil do Caroliny.



"Som pripravený a zdravý. Cítim sa na sto percent fit. Trochu mi bude trvať získať späť rýchlosť, ale ešte máme veľa času a ja to zvládnem," uviedol pre oficiálnu stránku NHL.



Vatanen v tejto sezóne dosiahol 5 gólov a 18 asistencií v 47 zápasoch. Desať bodov si pripísal v presilovkách. Carolina nastúpi v play off NHL proti New Yorku Rangers.