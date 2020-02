NHL: Carolina povolala dvoch brankárov z AHL, Ayres bude hosťom

Raleigh 24. februára (TASR) - Carolina povolala do prvého tímu z farmy v AHL brankárov Antona Forsberga a Alexa Nedeljkovica. Pre zranenia stratila Jamesa Reimera aj Petra Mrázka a v sobotnom zápase NHL na ľade Toronta musel naskočiť "pohotovostný" brankár David Ayres, ktorý prispel k víťazstvu 6:3.



Dvadsaťsedemročný Forsberg si v nižšej zámorskej súťaži v drese Charlotte Checkers pripísal 90,5-percentnú úspešnosť zásahov a v 27 zápasoch inkasoval v priemere 2,95 gólu. O tri roky mladší má rovnakú úspešnosť zákrokov, odchytal 28 duelov s priemerom 2,51 inkasovaného gólu a dosiahol štyri čisté kontá.



Hurricanes pozvali Ayresa ako hosťa na domáci zápas proti Dallasu, starostka mesta Raleigh Mary-Ann Baldwinová vyhlásili utorok za "Deň Davida Ayresa". Klub začal predávať jeho dresy s číslom 90, časť výťažku pôjde nadácii pre pacientov s chorými obličkami. "Umožnia mi cestu do Caroliny, aby som mohol prežiť viac času s chalanmi. Teším sa, je to skvelá organizácia," povedal pre agentúru AP Ayres, ktorý podstúpil transplantáciu obličky v roku 2004.