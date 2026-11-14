< sekcia Šport
NHL: Carolina uspela aj v druhom zápase v Helsinkách, zdolala Seattle
Obhajcovia Stanleyho pohára od úvodu ovládli dianie na ľade.
Autor TASR
Helsinki 14. novembra (TASR) - Hokejisti Caroliny uspeli aj v druhom zápase v rámci NHL Global Series v Helsinkách. V sobotnom dueli zdolali Seattle jednoznačne 5:1 a nadviazali tak na štvrtkový triumf 4:1 nad rovnakým súperom. Po dva góly strelili vo víťaznom tíme Mark Jankowski a Andrej Svečnikov, tri asistencie si pripísal Nikolaj Ehlers. Hurricanes si po štvrtom triumfe v rade poistili vedúce postavenie v Metropolitnej divízii i celej Východnej konferencii, Kraken je na západe jedenásty.
Obhajcovia Stanleyho pohára od úvodu ovládli dianie na ľade. Už v prvej tretine si vybudovali dvojgólový náskok a po prestávke upravil na 3:0 Svečnikov. V 27. minúte po kombinácii prvej formácii Seattlu znížil strelou z prvej Matthew Beniers, ale Svečnikov v presilovke svojím druhým gólom v zápase zvýšil na 4:1 a vyhnal tak z bránky Joeyho Daccorda. Toho nahradil Philipp Grubauer, ktorý inkasoval v tretej tretine raz z hokejky Jankowského. Duel vo Veikkaus Arene dohrávala Carolina v exhibičnom tempe, na strely vyhrala jasne 35:14. Tri góly strelil úradujúci šampión v početnej výhode.
Obhajcovia Stanleyho pohára od úvodu ovládli dianie na ľade. Už v prvej tretine si vybudovali dvojgólový náskok a po prestávke upravil na 3:0 Svečnikov. V 27. minúte po kombinácii prvej formácii Seattlu znížil strelou z prvej Matthew Beniers, ale Svečnikov v presilovke svojím druhým gólom v zápase zvýšil na 4:1 a vyhnal tak z bránky Joeyho Daccorda. Toho nahradil Philipp Grubauer, ktorý inkasoval v tretej tretine raz z hokejky Jankowského. Duel vo Veikkaus Arene dohrávala Carolina v exhibičnom tempe, na strely vyhrala jasne 35:14. Tri góly strelil úradujúci šampión v početnej výhode.
NHL Global Series /Helsinki/:
Carolina Hurricanes – Seattle Kraken 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Góly: 12. Blake (Aho, Ehlers), 18. Jankowski (Kotkaniemi, Walker), 23. Svečnikov (Ehlers, Gostisbehere), 31. Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers), 52. Jankowski (Hall, Jarvis) – 27. Beniers (Eberle, McMann). Brankári: Kočetkov - Daccord (31. Grubauer), strely na bránku: 35:14, 12.813 divákov.
Carolina Hurricanes – Seattle Kraken 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Góly: 12. Blake (Aho, Ehlers), 18. Jankowski (Kotkaniemi, Walker), 23. Svečnikov (Ehlers, Gostisbehere), 31. Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers), 52. Jankowski (Hall, Jarvis) – 27. Beniers (Eberle, McMann). Brankári: Kočetkov - Daccord (31. Grubauer), strely na bránku: 35:14, 12.813 divákov.