Carolina zaradila Kuznecova na waiver listinu

Raleigh 17. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Carolina Hurricanes zaradil Jevgenija Kuznecova na listinu nechránených hráčov s cieľom ukončiť jeho kontrakt.



Tridsaťdvaročný ruský útočník mal ešte rok platnú zmluvu v hodnote 7,8 milióna dolárov, ktorej polovicu platil Washington Capitals. "Nakoniec sa obe strany zhodli, že to bol najlepší postup pre hráča aj pre tím. Ďakujeme Jevgenimu za čas strávený s tímom a prajeme jemu a jeho rodine to najlepšie," povedal pre tímovú stránku generálny manažér Hurricanes Eric Tulsky.



Carolina získala Kuznecova 8. marca z Washingtonu výmenou za výber v 3. kole draftu. V jej drese odohral 20 zápasov a zaznamenal sedem bodov (2+5), v desiatich dueloch play off pridal štyri góly a dve asistencie.



Kuznecov mal počas sezóny osobné problémy a absolvoval asistenčný program NHL a NHLPA. Kuznecov patril medzi dlhoročné stálice Washingtonu, podieľal sa aj na zisku Stanleyho pohára v roku 2018. V uplynulých dvoch sezónach však jeho produktivita klesala, v minulom ročníku získal v drese Capitals iba 17 bodov (6+11) v 43 zápasoch. Neskôr absolvoval asistenčný program NHL a NHLPA, ktorý slúži hráčom na pomoc pri liečbe závislostí a pri problémoch s duševným zdravím. Washington ho následne vymenil do Caroliny.



Kuznecov odohral v základnej časti NHL dokopy 743 zápasov, v ktorých získal 575 bodov (173+402). Podľa viacerých médií by mal zamieriť späť do Ruska, kde by mal hrať za SKA Petrohrad v KHL.