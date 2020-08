NHL: Carolina zdolala NY Rangers aj v 2. zápase predkola play off

NHL - 2. zápas predkola play off:



Východná konferencia (Toronto)



Carolina - New York Rangers 4:1 - stav série: 2:0

Toronto 3. augusta (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes zdolali New York Rangers aj v druhom zápase predkola play off zámorskej NHL, v pondelok uspeli v Toronte 4:1. V sérii Východnej konferencie vedú 2:0 na zápasy a k postupu do ďalšieho kola im chýba jediný úspech.Hlavným strojcom triumfu Caroliny bol ruský útočník Andrej Svečnikov, ktorý strelil tri góly vrátane víťazného v presilovke v 22. minúte.