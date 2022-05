NHL: Carolina zdolala Rangers 2:0 a rovnakým pomerom vedie v sérii

2. kolo play off NHL - 2. zápasy:



semifinále Východnej konferencie:



Carolina - New York Rangers 2:0



/stav série 2:0/







semifinále Západnej konferencie:



Calgary - Edmonton 3:5



/stav série 1:1/





New York 21. mája (TASR) - Hokejisti Caroliny zdolali v druhom domácom stretnutí 2. kola play off NHL New York Rangers 2:0 a rovnakým pomerom vedú na zápasy v semifinále Východnej konferencie. Brankár Antti Raanta dosiahol čisté konto vďaka 21 zákrokom, víťazný gól strelil v 36. minúte Brendan Smith a poistku pridal v závere do prázdnej bránky Sebastian Aho.V druhom zápase semifinále Západnej konferencie zvíťazil Edmonton na ľade Calgary 5:3 a vyrovnal stav série na 1:1. Hostia prehrávali 0:2 i 1:3, ale strelili záverečné štyri góly duelu, o ktorého osude rozhodli dvoma zásahmi v tretej tretine. Obranca Duncan Keith aj útočník Leon Draisaitl sa podieľali na víťazstve tromi bodmi za gól a dve asistencie.