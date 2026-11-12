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NHL: Carolina zdolala Seattle, Aho sa v Helsinkách blysol dvoma gólmi
Hurricanes boli lepším mužstvo od úvodnej tretiny.
Autor TASR
Helsinki 12. novembra (TASR) - Hokejisti Caroliny zvíťazili vo štvrtkovom zápase NHL Global Series v Helsinkách nad Seattlom 4:1. Dvoma gólmi sa v drese obhajcov Stanleyho pohára blysol pred domácim publikom fínsky útočník Sebastian Aho. Skóroval aj jeho krajan obranca Juuso Välimäki.
Hurricanes boli lepším mužstvo od úvodnej tretiny. V nej skóroval ako prvý dánsky útočník Nikolaj Ehlers. Dvojgólové vedenie zabezpečil Caroline v 13. minúte presilovkovým presným zásahom Aho. V polovici zápasu bol náskok víťaza uplynulého ročníka už 3:0 zásluhou Välimäkiho a po góle Aha z 52. minúty bolo o víťazovi rozhodnuté. Kraken vyslali na bránku Caroliny iba 13 striel, z toho jediná zapadla za chrbát Brandona Bussiho z hokejky Fredericka Gaudreaua až v 54. minúte.
Hurricanes boli lepším mužstvo od úvodnej tretiny. V nej skóroval ako prvý dánsky útočník Nikolaj Ehlers. Dvojgólové vedenie zabezpečil Caroline v 13. minúte presilovkovým presným zásahom Aho. V polovici zápasu bol náskok víťaza uplynulého ročníka už 3:0 zásluhou Välimäkiho a po góle Aha z 52. minúty bolo o víťazovi rozhodnuté. Kraken vyslali na bránku Caroliny iba 13 striel, z toho jediná zapadla za chrbát Brandona Bussiho z hokejky Fredericka Gaudreaua až v 54. minúte.
NHL Global Series /Helsinki, Fín./:
Seattle Kraken - Carolina Hurricanes 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Góly: 54. Gaudreau - 12. Ehlers (Miller, Stankoven), 13. Aho (Blake, Ehlers), 30. Valimäki (Stankoven), 52. Aho (Miller, Svečnikov). Brankári: Grubauer - Bussi, strely na bránku: 13:30
Seattle Kraken - Carolina Hurricanes 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Góly: 54. Gaudreau - 12. Ehlers (Miller, Stankoven), 13. Aho (Blake, Ehlers), 30. Valimäki (Stankoven), 52. Aho (Miller, Svečnikov). Brankári: Grubauer - Bussi, strely na bránku: 13:30