NHL: Carolina získala Kotkaniemiho z Montrealu

Raleigh 5. septembra (TASR) - Fínsky hokejista Jesperi Kotkaniemi si bude v nasledujúcej sezóne NHL obliekať dres Caroliny Hurricanes. Dvadsaťjedenročný útočník bol obmedzený voľný hráč, jeho doterajší klub Montreal však nevyrovnal ponuku "hurikánov" vo výške 6,1 milióna dolárov za ročnú zmluvu.



Canadiens však nevyjdú "naprázdno", Carolina im poslala výbery v prvom a treťom kole draftu 2022. "Využili mechanizmus podľa kolektívnej zmluvy a my sme to akceptovali," citovala agentúra AP generálneho manažéra Habs Marca Bergevina.



Kotkaniemiho draftoval Montreal v roku 2018 z celkového tretieho miesta, v uplynulej sezóne odohral 56 zápasov základnej časti a dosiahol 20 bodov (5+15), v play off pridal 19 štartov, strelil päť gólov a pripísal si tri asistencie.