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NHL: Carolina zvíťazila na ľade New York Rangers 5:2
Domáci síce prehrávali po zásahu Erica Robinsona, no vzápätí vyrovnali vďaka Mikovi Zibanejadovi.
Autor TASR
New York 22. novembra (TASR) - Hokejisti Caroliny zvíťazili v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL na ľade New York Rangers 5:2. Hurricanes bodovali v trinástom z uplynulých štrnástich duelov, z toho triumfovali dvanásťkrát. Na čele Východnej konferencie majú so ziskom 39 bodov náskok šesť bodov na druhú Ottawu a sú prvým tímom v profilige, ktorý v prebiehajúcej sezóne prekonal métu 100 gólov. Rangers sú po desiatej prehre v ročníku na deviatom mieste.
Domáci síce prehrávali po zásahu Erica Robinsona, no vzápätí vyrovnali vďaka Mikovi Zibanejadovi. Hernú prevahu nedokázali pretaviť do ďalších gólov a Carolina ich za to potrestala. V druhej tretine sa v rozmedzí piatich minút presadili Jackson Blake, Alexander Nikišin a Sean Walker. V tretej časti znížil J. T. Miller, no triumf úradujúcich šampiónov potvrdil do prázdnej bránky Jordan Martinook.
NHL - sumár:
New York Rangers – Carolina Hurricanes 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)
Góly: 15. Zibanejad (Fox, Miller), 56. Miller (Fox) - 13. Robinson (Staal), 34. Blake (Hall, Stankoven), 38. Nikišin (Gostisbehere, Robinson), 39. Walker (Aho, Carrier), 58. Martinook (Jarvis). Brankári: Garand - Bussi, strely na bránku: 27:41.
Domáci síce prehrávali po zásahu Erica Robinsona, no vzápätí vyrovnali vďaka Mikovi Zibanejadovi. Hernú prevahu nedokázali pretaviť do ďalších gólov a Carolina ich za to potrestala. V druhej tretine sa v rozmedzí piatich minút presadili Jackson Blake, Alexander Nikišin a Sean Walker. V tretej časti znížil J. T. Miller, no triumf úradujúcich šampiónov potvrdil do prázdnej bránky Jordan Martinook.
NHL - sumár:
New York Rangers – Carolina Hurricanes 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)
Góly: 15. Zibanejad (Fox, Miller), 56. Miller (Fox) - 13. Robinson (Staal), 34. Blake (Hall, Stankoven), 38. Nikišin (Gostisbehere, Robinson), 39. Walker (Aho, Carrier), 58. Martinook (Jarvis). Brankári: Garand - Bussi, strely na bránku: 27:41.