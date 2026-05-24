NHL: Carolina zvíťazila nad Montrealom, v predĺžení rozhodol Ehlers

Foto zo zápasu. Foto: TASR/AP

Carolina dvakrát v stretnutí viedla, Montreal však dokázala dvakrát vyrovnať.

Autor TASR
Raleigh 24. mája (TASR) - Hokejisti tímu Carolina Hurricanes zvíťazili v noci na nedeľu v druhom zápase finále Východnej konferencie NHL doma nad Montrealom Canadiens 3:2 po predĺžení. Vyrovnali tak stav série na 1:1 na zápasy. Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa do kanadského bodovania nezapísal.

Carolina dvakrát v stretnutí viedla, Montreal však dokázala dvakrát vyrovnať. Víťazný gól napokon strelil v čase 63:29 Nikolaj Ehlers. Pre dánskeho útočníka to bol druhý presný zásah v stretnutí. Slafkovský odohral 18:51 min a zaznamenal jednu strelu na bránku a mínusový bod. Tretí zápas série je na programe v noci na utorok v Montreale.



finále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/

druhý zápas:

Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens 3:2 pp

/stav série: 1:1/
