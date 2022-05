Carolina zvíťazila nad NY Rangers, v kanadskom derby postup Edmontonu

2. kolo play off NHL - 5. zápasy:

semifinále Východnej konferencie:



Carolina - New York Rangers 3:1

/stav série: 3:2/



semifinále Západnej konferencie:



Calgary - Edmonton 4:5 po predĺžení

/stav série: 1:4 - Edmonton postúpil do konferenčného finále/



New York 27. mája (TASR) - Hokejisti Edmontonu sa prebojovali do finále Západnej konferencie NHL. V noci na piatok zvíťazili v piatom dueli 2. kola play off na ľade Calgary 5:4 po predĺžení a celú sériu vyhrali 4:1 na zápasy. Carolina zdolala v 5. stretnutí semifinále Východnej konferencie New York Rangers 3:1. V sérii vedie 3:2 na zápasy a od postupu do konferenčného finále ju delí jediný duel.Postupový gól Oilers strelil v 6. minúte predĺženia kapitán Connor McDavid. Výrazný podiel na triumfe mal aj Leon Draisaitl, ktorý asistoval pri štyroch góloch hostí, vrátane víťazného. Zach Hyman sa na výhre podieľal gólom a dvomi asistenciami. "Olejári" sa v konferenčnom finále stretnú s víťazom série Colorado - St. Louis, hráči Avalanche vedú po piatich stretnutiach 3:2.Blízko postupu do finále konferencie je Carolina. O góly Hurricanes sa postarali Vincent Trocheck, Teuvo Teräväinen a Andrej Svečnikov. Brankár Antti Raanta predviedol 16 úspešných zákrokov, prekonal ho iba v 18. minúte Mika Zibanejad. Carolina tak zostáva doma v play off stále nezdolaná.