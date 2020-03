NHL: Carolina zvíťazila v Pittsburghu 6:2, skvelý debut Geekieho

výsledok NHL:



Pittsburgh - Carolina 2:6

New York 8. marca (TASR) - Hokejisti Caroliny zvíťazili v nedeľnom zápase NHL na ľade Pittsburghu 6:2. Parádny profiligový debut má za sebou 21-ročný útočník Morgan Geekie, ktorý sa na výhre hostí podieľal dvomi gólmi a asistenciou. Dva góly strelil aj veterán Justin Williams.Hurricanes sa v tabuľke Východnej konferencie vrátili na pozíciu s prvou voľnou kartou do play off, bodovo sa vyrovnali dvojici NY Islanders - Columbus. Penguins prehrali druhýkrát za sebou a v Metropolitnej divízii si naďalej držia tretie postupové miesto.