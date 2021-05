NHL: Caufield opäť rozhodol v predĺžení o triumfe Montrealu

NHL - výsledky:



Buffalo - New York Islanders 4:2, Carolina - Chicago 5:2, Columbus - Nashville 3:4 pp, Florida - Dallas 5:4 pp, Montreal - Toronto 3:2 pp, New Jersey - Boston 0:3, New York Rangers - Washington 3:6, Ottawa - Winnipeg 2:1, Philadelphia - Pittsburgh 7:2, Minnesota - Vegas 6:5, St. Louis - Anaheim 3:1, Arizona - Los Angeles 2:3, Vancouver - Edmonton 3:5, San Jose - Colorado 4:5 pp

New York 4. mája (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers sa v tejto sezóne NHL nepredstavia v play off. V pondelkovom zápase prehrali na svojom ľade s Washingtonom 3:6 a tri stretnutia pred koncom základnej časti strácajú na postup deväť bodov.Do zostavy Washingtonu sa po štyroch dueloch vrátil Alexander Ovečkin, no príliš dlho si nezahral, absolvoval jediné striedanie a po 39 sekundách odstúpil zo zápasu. Slovenský obranca Zdeno Chára odohral za Caps 17:23 minúty.Sezóna sa po základnej časti skončí aj pre Chicago, ktoré podľahlo Caroline 2:5. Hetrikom sa blysol Sebastian Aho a potiahol Hurricanes k jedenástemu zápasu bez prehry v riadnom hracom čase za sebou.Hráči Montrealu sa opäť priblížili k play off, keď zdolali Toronto 3:2 po predĺžení. V tabuľke Severnej divízie sú na postupovej štvrtej priečke s desaťbodovým náskokom pred Calgary, ktoré má zápas k dobru. Duel opäť rozhodol Cole Caufield a stal sa iba tretím hráčom v histórii profiligy, ktorý strelil svoje úvodné dva góly v NHL v predĺžení. V zostave Montrealu opäť chýbal zranený Tomáš Tatar.Dallas prehral na ľade Floridy 4:5 po predĺžení. Andrej Sekera odohral za hostí 17:17 minúty a mal mínusový bod.Ústrednou postavou duelu Edmontonu vo Vancouveri bol Connor McDavid. Kapitán Oilers strelil dva góly a pridal aj dve asistencie a pomohol hosťom k výhre 5:3. V tejto sezóne má na konte 91 bodov (31+60) a je suverénnym lídrom produktivity. Druhý je jeho spoluhráč Leon Draisaitl so 73 bodmi (24+49). Nemecký útočník si na ľade Canucks pripísal dve asistencie.Colorado uspelo na ľade San Jose 5:4 pp, hoci ešte v 49. minúte prehrávalo 2:4. V drese "žralokov" sa predstavil Christián Jaroš, odohral 10:44 minúty a mal plusový bod.