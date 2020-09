NHL: Cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera získal Cassidy

New York 10. septembra (TASR) - Kormidelník hokejistov Bostonu Bruins Bruce Cassidy získal Cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera sezóny NHL 2019/2020. S Bruins vyhral základnú časť a vybojoval tak s tímom Prezidentskú trofej.



Dres Bostonu si v tejto sezóne obliekali traja Slováci, brankár Jaroslav Halák, obranca Zdeno Chára a útočník Peter Cehlárik. V základnej časti dosiahol Boston bilanciu 44-14-12 a pred jej predčasným ukončením spôsobeným pandémiou koronavírusu mal pred druhou Tampou Bay Lightning osembodový náskok. Práve s "bleskami" však Boston vypadol v semifinále play off Východnej konferencie a nezopakuje si finálovú účasť z minulej sezóny, keď prehral so St. Louis Blues v siedmich zápasoch.



"Chceli sme zostať v hre a bojovať o pohár, to mi stále víri v hlave. Tampa si však postup zaslúžila," povedal Cassidy podľa nhl.com. "Na druhej strane som rád v kruhu rodiny, boli sme dlho od seba. Napriek neúspechu v play off máme za sebou dobrú sezónu. Boli lepšie aj horšie momenty, ale zo všetkého sa treba poučiť. Z ocenenia mám samozrejme radosť."



Bruins inkasovali v základnej časti najmenej gólov zo všetkých tímov - 167 (v priemere 2,39 na zápas), v počte strelených gólov boli na siedmom meste spoločne s Philadelphiou Flyers (227 gólov, 3,24 na zápas). Vo využívaní presiloviek patrila "medveďom" druhá priečka za Edmontonom Oilers (25,2 percenta) a v oslabeniach boli tretí (84,3 percenta). Cassidy získal ocenenie pre najlepšieho trénera prvýkrát v kariére, v sezóne 2017/2018 bol jedným z finalistov.



V ankete pred začiatkom play off hlasovali členovia Asosiciácie vysielateľov NHL. Cassidy od nich dostal celkovo 288 bodov, na druhom mieste skončil Alain Vigneault z Philadelphie Flyers (252 bodov) a tretí bol kormidelník Columbusu Blue Jackets a bývalý dvojnásobný víťaz ceny John Tortorella (198).