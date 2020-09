NHL: Cenu pre najlepšieho generálneho manažéra získal Lamoriello

New York 13. septembra (TASR) - Najlepším generálnym manažérom hokejovej NHL sa v sezóne 2019/2020 stal Lou Lamoriello z New Yorku Islanders. Cenu Jima Gregoryho od roku 2010 získava GM za svoju prácu v základnej časti, víťaza v priebehu 2. kola play off volili generálni manažéri tímov NHL, členovia exekutívy profiligy a vybraní zástupcovia médií.



"Veľmi si vážim, že som dostal hlasy od mojich kolegov. Ocenenie vnímam ako úspech celého klubu. Mám šťastie, že som obklopený nielen talentovanými, ale aj z ľudskej stránky skvelými ľuďmi," povedal Lamoriello pre nhl.com.



Sedemdesiatsedemročný skúsený funkcionár doviedol Islanders v tohtoročnej play off do finále Východnej konferencie a "ostrovania" sa dva roky za sebou prebojovali minimálne do 2. kola vyraďovacej časti, čo sa im predtým od roku 1993 podarilo len raz. Lamoriello sa v máji 2018 stal prezidentom hokejových operácií, od 5. júna je aj generálny manažér. Krátko po príchode angažoval na post trénera Barryho Trotza, ktorý doviedol Washington Capitals k zisku Stanley Cupu.



Islanders v lete pred touto sezónou podpísali zmluvy s voľnými hráčmi - brankárom Semjonom Varlamovom a útočníkom Derickom Brassardom. Okrem toho si udržali kľúčových útočníkov Andersa Leeho, Anthonyho Beauvilliera, Jordana Eberleho a Brocka Nelsona. Pred uzávierkou prestupov Lamoriello získal do tímu obrancu Andyho Greenea a centra Jean-Gabriela Pageaua.



Trojnásobný víťaz Stanley Cupu s New Jersey Devils (1995, 2000, 2003) zažíva už 33. sezónu v úlohe generálneho manažéra klubu NHL. Finalistami na zisk ocenenia boli Julien BriseBois z Tampy Bay Lightning a Jim Nill z Dallasu Stars.