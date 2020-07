NHL: Cenu Teda Lindsayho získa Draisaitl, MacKinnon alebo Panarin

New York 14. júla (TASR) - Nemecký útočník Leon Draisaitl z Edmontonu Oilers, kanadský center Nathan MacKinnon z Colorada Avalanche a ruský krídelník Artemij Panarin z New Yorku Rangers sú finalisti na zisk Ceny Teda Lindsayho pre najužitočnejšieho hráča podľa hráčskej asociácie NHLPA. Víťaza oznámia počas konferenčných finále play off.



Dvadsaťštyriročný Draisaitl nazbieral v 71 zápasoch nedokončenej základnej časti dokopy 110 bodov (43+67), čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov. Na konte mal aj najviac asistencií a bol najlepší v lige v počte bodov na zápas (1,55). Počas ZČ zaznamenal 33 zápasov, v ktorých nazbieral viac ako bod a bodoval v 56 zo 71 duelov. Draisaitl sa môže stať štvrtým hráčom z organizácie Oilers, ktorý získa prestížnu cenu, a môže byť prvý od triumfu Connora McDavida v sezóne 2017/2018.



Dvadsaťštyriročný MacKinnon skončil piaty v tabuľke produktivity s 93 bodmi (35+58), potreboval na to 69 zápasov, pričom v 53 z nich bodoval. Svojimi výkonmi pomohol Coloradu k postupu priamo do play off a "lavíny" sa tak vyhli kvalifikácii. Pred ním získal Cenu Teda Lindsayho z organizácie Colorado Avalanche/Quebec Nordiques len Joe Sakic v sezóne 2000/2001.



Dvadsaťosemročný Panarin skončil v tabuľke produktivity o priečku pred MacKinnon, v 69 stretnutiach nazbieral 95 bodov (32+63). Zároveň bol prvý spomedzi útočníkov v hodnotení +/-, keď nazbieral 36 plusových bodov. Posledný "jazdec", ktorý získal prestížne ocenenie bol Jaromír Jágr v ročníku 2005/2006.



Vlani sa z ocenenia tešil Nikita Kučerov z Tampy Bay Lightning. Informovala oficiálna stránka profiligy.