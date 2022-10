NHL: Černák ani Slafkovský nebodovali, Montreal prehral v Detroite 0:3

výsledky:



Columbus - Tampa 2:5,

Detroit - Montreal 3:0,

Winnipeg - NY Rangers 4:1,

San Jose - Carolina 1:1 po 2. tretine

New York 15. októbra (TASR) - Hokejisti Montrealu Canadiens v zostave so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským, prehrali vo svojom druhom zápase nového ročníka NHL. V Detroite podľahli domácim Red Wings 0:3. Darilo sa Tampe Bay s Erikom Černákom, ktorá triumfovala na ľade Columbusu 5:2. Dva góly "bleskov" zaznamenal kapitán Steven Stamkos.Slafkovský nastúpil rovnako ako pri svojom debute pred dvoma dňami na ľavom krídle vedľa Christiana Dvoraka a Brendana Gallaghera. Na ľade strávil 9:37 min., rozdal štyri bodyčeky. Na bránku nevystrelil ani raz a pripísal si dva mínusové body.Brankár Detroitu Ville Husso mal 29 úspešných zákrokov, jeho náprotivok Jake Allen vykryl 37 striel súpera. Brankára Canadiens prekonal Elmer Söderblom a v závere skórovali dvakrát do prázdnej bránky Michael Rasmussen a Olli Määttä.Černák odohral 20:15 minút a zaznamenal plusový bod, prezentoval sa aj jednou strelou. Bol aj účastníkom momentu, keď ho útočník Justin Danforth narazil ramenom a Černák sa kuriózne ocitol na domácej striedačke. Spoluhráč Černáka, švédsky obranca Victor Hedman, dosiahol v tomto zápase cenený míľnik, odohral už 900 zápas za Tampu. Tridsaťjedenročný švédsky obranca pôsobí v klube od sezóny 2009/2010.