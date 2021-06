Černák asistoval a Tampa Bay uspela na ľade NY Islanders

semifinále play off NHL - 3. zápas /na 4 víťazstvá/:



New York Islanders - Tampa Bay 1:2 /ČERNÁK za hostí 0+1/



/stav série: 1:2/





New York 18. júna (TASR) - Erik Černák sa asistenciou podieľal na úspechu hokejistov Tampy Bay Lightning v treťom zápase semifinále play off NHL. Obhajcovia Stanleyho pohára zvíťazili na ľade New Yorku Islanders 2:1 a v sérii sa ujali vedenia rovnakým pomerom.Slovenský obranca odohral takmer 20 minút a prihrávku si pripísal pri úvodnom góle Yanniho Gourdeho v polovici prvej tretiny, okrem toho vyslal aj dve strely na bránku.Brankár hostí Andrej Vasilevskij chytil 27 striel. Po vyrovnávajúcom zásahu domáceho Cala Clutterbucka rozhodol o víťazstve Tampy dvadsať sekúnd pred koncom druhého dejstva Brayden Point, ktorý skóroval v šiestom stretnutí za sebou.