NHL: Černák asistoval, Tampa však prehrala v Nashville 2:7

výsledky NHL:



Boston - Buffalo 3:2 pp a sn, Washington - Philadelphia 6:1, New Jersey - New York Rangers 0:3, Toronto - Calgary 2:3 pp, Nashville - Tampa Bay 7:2 /ČERNÁK za hostí 0+1/, Dallas - Florida 2:3 pp

New York 14. apríla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák si pripísal v zámorskej NHL asistenciu, jeho Tampa Bay však prehrala v noci na stredu na ľade Nashvillu hladko 2:7. Viktor Arvidsson sa na víťazstve podieľal dvomi gólmi a asistenciou, tri body zaznamenal v domácom tíme aj Roman Josi (1+2). Predators si poistili štvrtú postupovú priečku v Centrálnej divízii, Tampa je druhá.V ďalšom nočnom zápase Washington so slovenským zadákom Zdenom Chárom zvíťazil nad Philadelphiou jednozančne 6:1. Vydarený debut v drese Capitals zažil Anthony Mantha. Dvadsaťšesťročný krídelník, ktorého Washington získal tesne pred uzávierkou transakcií z Detroitu výmenou za Jakuba Vránu a Richarda Pánika, sa pod výhru podpísal gólom a asistenciou. Skóroval aj kapitán "Caps" Alexander Ovečkin, bol to pre neho 728. gól v profiligovej kariére a už iba tri mu chýbajú, aby sa na piatom mieste historickej tabuľky strelcov vyrovnal legendárnemu Marcelovi Dionneovi.Dallas bojujúci o play off podľahol Floride 2:3 po predĺžení, slovenský zadák Andrej Sekera nenastúpil za Stars pre zranenie v dolnej časti tela. Boston - aj s novou posilou Taylorom Hallom - si poradil s Buffalom 3:2 po samostatných nájazdoch. Slovenský brankár Jaroslav Halák stále nie je Bruins k dispozícii v súvislosti s COVID-19 protokolom, po pozitívnom teste vynechal už šiesty zápas za sebou.