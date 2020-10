Černák, Jaroš a Cehlárik dostali ponuky na nové kontrakty

Tampa 8. októbra (TASR) - Erik Černák, Christián Jaroš a Peter Cehlárik dostali od svojich klubov NHL kvalifikované ponuky na nové zmluvy. Profiligisti si tým udržali rokovacie práva na trojicu slovenských hokejistov, ktorí budú mať od piatka 9. októbra štatút obmedzených voľných hráčov.



Obrancu Černáka si zaviazalo vedenie Tampy Bay krátko po zisku Stanleyho pohára, spolu s ním dostali kvalifikované ponuky aj ďalší siedmi hráči čerstvého šampióna, medzi nimi ruský bek Michail Sergačov či center Anthony Cirelli. Dvadsaťtriročnému Černákovi vypršal nováčikovský kontrakt a bude žiadať od Lightning navýšenie platu. Podobne sa skončila zmluva ďalšiemu slovenskému zadákovi Jarošovi, ktorý obdržal kvalifikovanú ponuku od Ottawy.



Cehlárik pôsobil v uplynulých piatich rokoch v organizácii Bostonu Bruins, väčšinu času však strávil na farme v Providence. Po vypršaní kontraktu sa 25-ročný útočník rozhodol vrátiť do Švédska, kde v úvode sezóny žiari v drese Leksandu. Bruins však nechcú na Cehlárika stratiť práva a tiež si ho poistili kvalifikovanou ponukou.



Profiligové kluby si kvalifikovanými (základnými) ponukami zaviažu svojich potenciálne obmedzených hráčov. V prípade, že by sa tí dohodli na kontrakte s konkurenčnými tímami, majú právo ponuku dorovnať. Kvalifikovaná ponuka znamená pre klub povinné 5- až 10-percentné navýšenie pôvodnej (zväčša nováčikovskej) zmluvy. Hráč ju však nemusí prijať a vo väčšine prípadov aj ďalej rokuje o výhodnejších podmienkach. Mnohí hokejisti sa už totiž v mladom veku, ešte pred vypršaním nováčikovského kontraktu, zaradia medzi ligovú elitu a logicky si tak nárokujú lukratívne niekoľkomiliónové platy.



Tento rok je to prípad útočníkov Mathewa Barzala (NY Islanders), Sama Reinharta, Victora Olofssona (obaja Buffalo), Anthonyho Manthu, Tylera Bertuzziho (obaja Detroit), Andreho Burakovského (Colorado), Ryana Stromea (NY Rangers), Pierrea-Luca Duboisa (Columbus), Dominika Kubalíka (Chicago), obrancov Anthonyho DeAngela (NY Rangers), Ryana Pulocka (NY Islanders) či brankára Matta Murrayho (Ottawa).



Naopak kvalifikované ponuky nedostali hráči ako Vinnie Hinostroza (Arizona), Dominik Kahun (Buffalo), Andreas Athanasiou (Edmonton), Anthony Duclair (Ottawa), Dominik Simon (Pittsburgh), Troy Stecher (Vancouver) a zo Slovákov útočník Marko Daňo (Columbus), ktorí sa stak stanú v NHL neobmedzenými voľnými hráčmi. Budú môcť neobmedzene rokovať so všetkými klubmi, aj so svojím predošlým zamestnávateľom.