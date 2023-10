NHL: Černák odohral 300. zápas, Tampa podľahla Buffalu 2:3 pp

NHL - výsledky:



Buffalo - Tampa Bay 3:2 pp, Philadelphia - Vancouver 2:0, Montreal - Minnesota 2:5, NY Islanders - Arizona 1:0, Nashville - Edmonton 1:6, Winnipeg - LA Kings 1:5, Seattle - Colorado 1:3 v 3. tretine, San Jose - Carolina 3:2 v 3. tretine, Vegas - Dallas 1:2 v 3. tretine

New York 18. októbra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning prehrali v noci na stredu v NHL na ľade Buffala Sabres 2:3 po predĺžení. V drese hostí odohral slovenský obranca Erik Černák svoj 300. zápas v profilige.Tampa prehrávala po 1. tretine 0:2, no dvoma gólmi Brandona Hagela dotiahla zápas do predĺženia. V ňom napokon rozhodol o triumfe "šablí" po 106 sekundách Dylan Cozens.V zostave Montrealu nastúpil Juraj Slafkovský, Canadiens doma prehrali s Minnesotou 2:5. Slovenský útočník dvakrát oslabil svoj tím, hostia oba jeho fauly potrestali v presilovej hre. Wild potiahli trojbodoví Kirill Kaprizov (1+2) a Mats Zuccarello (0+3).Štyri body za dva góly a dve asistencie nazbieral Leon Draisaitl z Edmontonu. Jeho tím zdolal Nashville hladko 6:1.