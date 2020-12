NHL: Černák podpísal s Tampou Bay trojročný kontrakt

Tampa Bay 23. decembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák bude aj naďalej pôsobiť v klube NHL Tampa Bay Lightning. S aktuálnym víťazom Stanleyho pohára podpísal trojročný kontrakt s priemerným ročným zárobkom 2,95 milióna dolárov.



Černáka draftoval v roku 2015 klub Los Angeles Kings, ale do profiligy sa prebojoval až v drese Tampy, do ktorej zamieril v rámci výmeny vo februári 2017. V prvom tíme Lightning debutoval v sezóne 2018/2019 a postupne sa zaradil medzi piliere defenzívy. V ročníku 2019/2020 odohral celkovo 92 zápasov, v ktorých získal 16 kanadských bodov za 5 gólov a 11 asistencií. Sezónu zakončil ziskom Stanleyho pohára, keď Tampa vo finálovej sérii zdolala Dallas Stars 4:2 na zápasy. V play off bol štvrtý najvyťaženejší obranca "bleskov" s priemerným časom na ľade 20:43 minút.



Okrem Černáka pokračuje v Tampe Bay aj český obranca Jan Rutta. Nová dvojročná zmluva mu ročne vynesie 1,3 milióna dolárov.