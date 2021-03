NHL: Černák pomohol gólom a asistenciou k triumfu Tampy nad Detroitom

výsledky:



Pittsburgh - NY Rangers 4:2, Toronto - Winnipeg 3:4, Columbus - Florida 2:4, Carolina - Nashville 3:2 pp, Washington - New Jersey 5:4 pp /Pánik za domácich 0+1/, Philadelphia - Buffalo 5:4 pp a sn, NY Islanders - Boston 2:1 pp a sn, Detroit - Tampa Bay 3:4 pp, Dallas - Chicago 6:1

New York 10. marca (TASR) - Slovenský hokejista Erik Černák prispel gólom a asistenciou k triumfu Tampy Bay Lightning v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Detroitu Red Wings 4:3 po predĺžení. Pre dvadsaťtriročného obrancu to bol prvý presný zásah v sezóne, v 21 dueloch si pripísal dokopy sedem bodov (1+6).Černák sa vyhol vážnejšiemu zraneniu po zákroku Connora Murphyho pri víťazstve Tampy v Chicagu 6:3 v noci na pondelok a mohol nastúpiť už proti Detroitu. V 14. minúte asistoval pri góle Tylera Johnsona, ktorým dostal hostí do vedenia 2:1. Red Wings však dokázali odpovedať zásahmi Patrika Nemetha a Dylana Larkina. V polovici tretej tretiny sa po prihrávke Pata Maroona ocitol slovenský obranca úplne voľný v pravom kruhu na vhadzovanie a zamieril presne pomedzi betóny brankára Thomasa Greissa. "Blesky" napokon dostali zápas do predĺženia, v ktorom rozhodol o ich víťazstve Blake Coleman. Černák sa stihol predtým v druhej tretine pobiť s Anthony Manthom, zaznamenal teda gól, asistenciu a aj päť minút za bitku, takže si pripísal hetrik Gordieho Howea. Paradoxne v meste, v ktorom sa Howe preslávil. Slovenský bek dosiahol prvý viacbodový zápas v sezóne.," povedal Černák pre klubový web. "," uviedol na adresu slovenského spoluhráča švédsky obranca Victor Hedman.Tampa potvrdila, že to na Detroit vie, v 20 vzájomných stretnutiach dosiahla 19 víťazstiev a iba raz prehrala po predĺžení. Naposledy podľahla "červeným krídlam" v riadnom hracom čase 3. novembra 2015. "," dodal Hedman.Útočník Richard Pánik pomohol jednou asistenciou k víťazstvu Washingtonu Capitals nad New Jersey Devils 5:4 po predĺžení. Tridsaťročný krídelník strávil na ľade 12:24 minút a pripísal si aj jednu "mínusku", dve strely na bránku, tri hity a jeden blok. Zdeno Chára odohral 17:08 min, zaznamenal jednej mínusový bod, jeden hit a zablokoval dve strely.Boston prehral na ľade New Yorku Islanders 1:2 po predĺžení a nájazdoch. Brankár Jaroslav Halák kryl 26 striel a mal úspešnosť 96,3%.