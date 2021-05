NHL: Černák pomohol gólom a dvomi asistenciami k výhre Tampy

Výsledky NHL:



Tampa Bay - Dallas 6:2 /ČERNÁK 1+2 - SEKERA 1+0/, Ottawa - Montreal 5:1, Columbus - Nashville 4:2, New York Rangers - Washington 2:4, Minnesota - Vegas 2:3 pp, St. Louis - Anaheim 2:3 pp a sn, Calgary - Winnipeg 0:4, San Jose - Colorado 3:2, Arizona - Los Angeles 2:4

New York 6. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák pomohol v noci na štvrtok v zámorskej NHL gólom a dvomi asistenciami k víťazstvu Tampy Bay nad Dallasom 6:2. V repríze vlaňajšieho finále sa strelecky presadil aj jeho krajan Andrej Sekera, ktorý dal druhý gól Stars.Washington so slovenským zadákom Zdenom Chárom zvíťazil na ľade New Yorku Rangers 4:2. Hviezdou duelu bol T.J. Oshie, ktorý sa blysol hetrikom. Zápas sa hral iba dva dni po vzájomnom súboji, v ktorom útočník Capitals Tom Wilson zranil pri bitke hviezdneho krídelníka" Artemija Panarina a vyradil ho do konca sezóny. Rangers neboli spokojní, že Wilson za to nedostal vyšší dištanc a vyviazol iba s pokutou 5000 dolárov za to, že zbil Pavla Bučneviča ležiaceho na ľade. Rangers sľubovalia odštartovali ju hromadnou bitkou, keď hneď po úvodnom buly sa pobili traja hráči na oboch stranách. Wilson sa dostal na ľad o necelých 50 sekúnd neskôr a hneď sa do neho pustil Brendan Smith, obaja takisto dostali 5 min za pästný súboj. Po úvodných 4 minútach a 14 sekundách rozdali rozhodcovia až 72 trestných minút. Wilson zápas nedohral pre zranenie v hornej časti tela. Chára v zápase inkasoval dvojminútový trest za podrazenie a neskôr dostal 10 min osobný trest za nešportové správanie.Montreal bez slovenského útočníka Tomáša Tatara, ktorý absentuje pre zranenie dolnej časti tela, prehral v Ottawe 1:5.