NHL: Černák pomohol Tampe, Tatarov Montreal prehral v Toronte

1. kolo play off NHL - výsledky /na 4 víťazstvá/:



4. zápas semifinále Centrálnej divízie:

Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 6:2 /ČERNÁK za domácich 0+2/

/stav série: 3:1/



4 zápas semifinále Východnej divízie:

New York Islanders - Pittsburgh Penguins 4:1

/stav série: 2:2/



4. zápas semifinále Západnej divízie:

Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 0:4

/stav série: 1:3/



2. zápas semifinále Severnej divízie:

Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 5:1

/stav série: 1:1/

New York 23. mája (TASR) - Hokejisti Tampay Bay aj vďaka dvom asistenciám slovenského obrancu Erika Černáka zvíťazili v domácom štvrtom zápase 1. kola play off NHL nad Floridou 6:2. Stav semifinále Centrálnej divízie je už 3:1 pre Lightning.V drese obhajcu Stanleyho pohára sa prezentoval Alexander Killorn bilanciou 2+2, Nikita Kučerov si pripísal štyri body za gól a tri asistencie, v tretej tretine sa však zranil. Černák odohral vyše 19 minút a mal aj dva plusové body, tri strely na bránku a dve trestné minúty.V druhom stretnutí semifinále Severnej divízie triumfovalo Toronto na vlastnom ľade nad Montrealom 5:1 a stav série vyrovnalo na 1:1. Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral za hostí takmer 11,5 minúty s jedným mínusovým bodom. Vo Východnej divízii si New York Islanders poradil s Pittsburghom 4:1 a sériu vyrovnal na 2:2. Už 3:1 na zápasy vedie v Západnej divízii Vegas nad Minnesotou po triumfe na ľade súpera 4:0.