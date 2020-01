NHL: Černák prispel asistenciou k piatemu triumfu Tampy v sérii

výsledky:

Boston - Columbus 1:2 pp,

Buffalo - Edmonton 3:2 pp,

Montreal - Tampa Bay 1:2 /za hostí ČERNÁK 0+1/,

New York Islanders - New Jersey 1:2,

Pittsburgh - San Jose 2:3 pp,

Ottawa - Florida 3:6,

Winnipeg - Toronto 3:6,

Arizona - Anaheim 4:2,

Calgary - New York Rangers 4:3,

Colorado - St. Louis 7:3,

Vancouver - Chicago 7:5,

Vegas - Philadelphia 5:4

New York 3. januára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák prispel jednou asistenciou k víťazstvu Tampy Bay Lightning v noci na piatok na ľade Montrealu Canadiens 2:1. Dvadsaťdvaročný bek už v prvej minúte nahodil puk na bránku a Anthony Cirelli ho tečoval do siete. Pre Černáka to bol šiesty bod (2+4) v 36 dueloch prebiehajúcej sezóny zámorskej NHL.Tampa tak natiahla víťaznú sériu na päť stretnutí, naopak, Montreal prehral štvrté za sebou. V prvom útoku domácich nastúpil ďalší Slovák Tomáš Tatar, no do bodových štatistík sa nezapísal.Zdeno Chára bol pri druhej prehre Bostonu Bruins po sebe, keď jeho tím podľahol doma Columbusu tesne 1:2 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil v 61. minúte Pierre-Luc Dubois. Christián Jaroš bol pri prehre Ottawy s Flordiou 3:6. Martin Marinčin sa podieľal na víťazstve Toronta Maple Leafs na ľade Winnipegu Jets 6:3, do štatistík si pripísal dve "plusky".