NHL: Černák prispel asistenciou k víťazstvu Tampy

Výsledky NHL:



Florida - Dallas 3:1, Carolina - Tampa Bay 2:4 /ČERNÁK za hostí 0+1/, Toronto - Calgary 0:3, New York Islanders - Buffalo 3:2, St. Louis - Los Angeles 0:3, Arizona - Anaheim 4:3, Colorado - Vegas 0:3, San Jose - Minnesota 2:6

New York 23. februára (TASR) - Slovenský hokejista Erik Černák prispel v zámorskej NHL jednou asistenciou k víťazstvu Tampy Bay na ľade Caroliny 4:2. V samom závere prihral Alexovi Killornovi na gól, ktorým do prázdnej bránky spečatil triumf hostí. Pre Černáka to bol štvrtý bod (0+4) v 14. tohtosezónnom vystúpení. Slovenský obranca odohral 21:48 min, na bránku súpera vyslal tri strely a rozdal aj šesť bodyčekov.V ďalšom stretnutí v noci na utorok Dallas prehral na ľade Floridy 1:3. Obranca Andrej Sekera odohral za Stars 17:01 min, prezentoval sa tromi "