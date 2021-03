NHL: Černák s asistenciou, Kings zastavili víťazné ťaženie rytierov

NHL - sumáre:



PITTSBURGH PENGUINS - NEW JERSEY DEVILS 1:2 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 4. Crosby (Guentzel, Rust) – 25. Vatanen (Kuokkanen, Zajac), 63. Bratt (Zacha, Smith). Brankári: Jarry - Blackwood, strely na bránku: 36:35.



TAMPA BAY LIGHTNING - FLORIDA PANTHERS 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Góly: 4. Gourde (Goodrow, Coleman), 32. Killorn (ČERNÁK, Point), 46. Joseph (Colton, Maroon), 51. Johnson (Gourde, Cirelli), 60. Point (Palát, Coleman) – 4. Verhaeghe (Barkov), 39. Forsling (Wennberg, Vatrano), 47. Hörnqvist (Yandle, Barkov). Brankári: McElhinney - Bobrovskij, strely na bránku: 24:32.



LOS ANGELES KINGS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Góly: 26. Walker (Kopitar, Moore), 27. Brown (Iafallo, Kopitar), 58. Carter (Athanasiou) – 57. Nosek (Kolesar). Brankári: Petersen - Fleury, strely na bránku: 31:42.



DALLAS STARS - NASHVILLE PREDATORS 3:4 pp a sn (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 10. Gardner (Lindell, Kero), 11. Faksa (Robertson, Oleksiak), 34. Dellandrea (Pavelski, Klingberg) – 11. Johansen (Ekholm, Tolvanen), 38. Forsberg (Johansen, Tolvanen), 55. Tolvanen (Harpur), rozh. nájazd Järnkrok. Brankári: Chudobin - Rinne, strely na bránku: 30:22.

Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 22:14 0 1 1 +4 0 0



Andrej Sekera (Dallas) 14:33 0 0 0 0 2 0



pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty

New York 22. marca (TASR) - Slovenský hokejista Erik Černák prispel jednou asistenciou k výhre Tampy Bay Lightning v domácom zápase zámorskej NHL nad Floridou Panthers 5:3. Pre dvadsaťtriročného obrancu to bol desiaty bod v sezóne (1+9).Černák predviedol v druhej tretine za stavu 1:1 individuálnu akciu, pri ktorej vnikol do útočného pásma, obkrúžil bránku a po jeho zrazenej strele dorazil puk do odkrytej siete z uhla Alex Killorn. Tampa vyhrala štvrtý duel v sérii a zvýšila náskok na čele Centrálnej divízie pred Floridou na štyri body. V priebehu siedmich dní odohrala piaty zápas.povedal Killorn:Rozhodujúci gól strelil v 51. minúte v presilovke Tyler Johnson, po ktorom pridal Brayden Point ešte poistku do prázdnej bránky. Point aj Yanni Gourde prispeli k triumfu zhodne gólom a asistenciou. Panthers prestrieľali súpera 32:24, ale Bolts tlak ustáli.komentoval duel tréner Lightning Jon Cooper. Černák nazbieral počas 22 a štvrť minúty okrem asistencie aj štyri plusové body a rozdal štyri bodyčeky. Zápas nedohral jeho kolega z druhej obrannej dvojice Ryan McDonagh, ktorý už v prvej tretine utrpel zranenie v dolnej časti tela.Dallas podľahol na vlastnom ľade Nashvillu 3:4 po samostatných nájazdoch. Rozhodnutie padlo v piatej sérii rozstrelu, v ktorom premenil víťazný nájazd Calle Järnkrok. Predators odohrali rekordný ôsmy zápas za sebou na tripe, ktorý ukončili rovnakým spôsobom, ako ho začali - víťazstvom v Dallase. Stars po góloch debutového strelca Rhetta Gardnera a Radka Faksu viedli 2:0, neskôr aj 3:1, ale dvojgólový náskok neudržali. Duel dostal do predĺženia gólom fínsky krídelník Eeli Tolvanen, ktorý si predtým pripísal aj dve asistencie a dosiahol prvý trojbodový zápas v kariére.povedal pre portál nhl.com nováčik Tolvanen, ktorý v 23 zápasoch sezóny nazbieral 12 bodov (7+5). Brankár predátorov Pekka Rinne dosiahol 43. víťazstvo po nájazdoch, čím prekonal zápisy Martina Brodeura a Kariho Lehtonena na šiestom mieste historického poradia profiligy. Slovenský obranca Andrej Sekera odohral za Stars 14:33 minúty, prezentoval sa dvomi strelami a dvomi hitmi.Hokejisti Pittsburghu Penguins prehrali na domácom ľade s New Jersey Devils 1:2 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil v 63. minúte Jesper Bratt. Hostí podržal brankár Mackenzie Blackwood, ktorý pri návrate po ľahšom zranení zneškodnil 35 z 36 striel. Ako jediný ho prekonal v 4. minúte Sidney Crosby. Devils vyhrali tretí zápas z predchádzajúcich štyroch.Hráči Los Angeles zdolali Vegas 3:1. Kings zastavili víťazné ťaženie rytierov, ktorí predtým vyhrali päť zápasov za sebou. Králi položili základ víťazstva v 26.-27. minúte, keď v priebehu 51 sekúnd skórovali Sean Walker a Dustin Brown. Brankár LA Cal Petersen pomohol k triumfu 41 úspešnými zákrokmi. Domáci obranca Olli Määttä nedohral zápas pre zranenie v hornej časti tela. Knights napriek prehre vedú Západnú divíziu, Kings z piatej priečky strácajú na štvrté St. Louis päť bodov, no majú zápas k dobru.