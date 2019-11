NHL: Černák sa ospravedlnil Dahlinovi: Nechcel som ho zraniť

Tampa 29. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Erik Černák sa ospravedlnil Rasmusovi Dahlinovi za zákrok, ktorým mu spôsobil otras mozgu. Obrancovi Buffala poslal esemesku, v ktorej mu vysvetlil, že ho nechcel zasiahnuť úmyselne a zaželal mu skoré uzdravenie.



Dahlin mu na správu okamžite odpovedal. "Napísal mi, že bude v poriadku, že taký je hokej. Vedel, že som ho nechcel zraniť a že som nemal v úmysle zasiahnuť jeho hlavu," povedal Černák pre Tampa Bay Times.



Incident sa stal v závere druhej tretiny pondelňajšieho duelu NHL, v ktorom Černákova Tampa vyhrala nad Buffalom 5:2. Dahlin sa počas presilovky zbavil kľučkou súpera, no následne ho slovenský bek zasiahol lakťom do tváre. Devätnásťročný Švéd sa okamžite chytil za tvár a otrasený potom odišiel z ľadu. Vyšetrenia ukázali, že Dahlin utrpel otras mozgu. Rozhodcovia Černáka za zákrok nevylúčili, no komisia oddelenia hráčskej bezpečnosti ho dodatočne potrestala dvojzápasovým dištancom. Zástupcovia Tampy pri vypočúvaní pred komisiou neúspešne argumentovali, že kontakt lakťa s tvárou protihráča bol neúmyselný a spôsobil ho pohyb Dahlinovej rukavice.



Černák zdôraznil, že zákrok bol nešťastný a dúfa, že sa takáto situácia už v jeho kariére nikdy nezopakuje. Slovenský zadák okrem dvojzápasovej stopky prišiel aj o 7500 amerických dolárov z platu. Do zostavy Lightning sa bude môcť vrátiť v sobotu 30. novembra v domácom stretnutí s Carolinou. "Nie je to najlepšie, no musím rešpektovať rozhodnutie vedenia súťaže," komentoval Černák svoj trest.



Tréner "bleskov" Jon Cooper priznal, že diera v obrane po Černákovi sa bude ťažko plátať. "Najviac sa to zrejme dotkne hry v oslabeniach. Erik je pri nich prvý hráč, ktorého nasadzujem. V nich budeme musieť voľné miesto nejako zaplniť. Bude nám chýbať," povedal Cooper.



Pre Černáka je to prvý trest v zámorskej profilige, ale za podobný priestupok už v minulosti pykal. Na MS hráčov do 20 rokov v roku 2014 zasiahol v montrealskom Bell Centre lakťom do hlavy fínskeho útočníka Mikka Rantanena a dostal od IIHF trest na jeden zápas. V aktuálnom ročníku NHL strelil 22-ročný Černák jeden gól v 20 dueloch.