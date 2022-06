Černák sa teší na ďalšie finále: Máme dosť síl, chceme ďalší pohár

Tampa Bay 12. júna (TASR) - Slovenský obranca Erik Černák sa v drese Tampy Bay predstaví tretíkrát za sebou vo finále Stanleyho pohára, čo sa pred ním podarilo aj Mariánovi Hossovi. Hokejisti Lightning zdolali v šiestom súboji finále Východnej konferencie New York Rangers 2:1 a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy. Černák tak zabojuje o zisk tretieho majstrovského pohára, čo doteraz ako jediný Slovák v NHL dokázal práve Hossa.



Dvadsaťpäťročný Černák, ktorého "blesky" draftovali v roku 2015 v 2. kole, odohral v šiestom zápase proti Rangers takmer 20 minút. "Je to neskutočné, všetci sa veľmi tešíme, že sme opäť postúpili do finále Stanleyho pohára. Dokázali sme to trikrát za sebou. S tým sa však nechceme uspokojiť, máme v nádrži dostatok paliva a ideme do finále s cieľom získať ďalší pohár. Nemôžeme sa dočkať finálovej série," povedal slovenský obranca pre Bally Sports Sun. V roku 2020 sa Tampa Bay stretla vo finále s Dallasom Stars, minulý rok s Montrealom Canadiens, teraz vyzve najlepší tím Západnej konferencie Colorado Avalanche.



Černák v šiestom zápase proti Rangers zaznamenal jednu strelu a až šesť hitov, najviac spomedzi všetkých hráčov. Kvalitný defenzívny výkon podčiarkol aj dvomi zblokovanými strelami- Po jednej z nich, keď ho zasiahol do ruky strelou Mika Zibanejad, však zamieril na niekoľko minúť do šatne, ale na ľad sa po pár vynechaných striedaniach vrátil. "Každý robil správne veci. Minimalizovali sme chyby, dobre sme posúvali puk a bojovali sme od začiatku do konca. Bol to komplexný výkon a sme spokojní s tým, čo sme predviedli," dodal Černák.



Polovicu druhej tretiny vynechal aj hviezdny obranca "bleskov" Victor Hedman, ktorého zasiahol lakťom do hlavy Alexis Lafreniere. Hedman po nepotrestanom útoku zamieril v polovici tretiny do šatne, ale na začiatku poslednej dvadsaťminútovky bol späť. "‘Hedy’ je náš kľúčový hráč a mali sme obavu, keď odišiel zo striedačky. Sme radi, že sa vrátil a dokončil zápas," pokračoval Černák.



Hráči Lightning evidentne unavených hokejistov Rangers, ktorí nastúpili na 20. zápas v priebehu 40 dní, nepustili umnou hrou takmer k ničomu. Brankár Andrej Vasilevskij čelil len 21 strelám, z toho nebolo veľa z nebezpečných priestorov. Hostia hrozili len počas dvoch presiloviek a v jednej z nich Frank Vatrano vyrovnal. "Hrali sme podobne ako v predošlých zápasoch. Tréneri nám stanovili taktiku, každý z nás ju dodržiaval a slávilo to úspech," uzavrel Černák, ktorý v 17-tich zápasoch play off strelil jeden gól, v priemere strávil na ľade 20 minút a 3 sekundy a zblokoval 29 striel.



Hráči Lightning ako víťazi Východnej konferencie dostali Prince of Wales Trophy. S trojefou hokejisti zapózovali a kapitán Steven Stamkos, brankár Andrej Vasilevskij a obranca Victor Hedman sa jej napriek rôznym zvykom a tradíciám aj dotkli. To isté spravili aj v posledných dvoch sezónach, keď napokon získali Stanley Cup. Keď sa v roku 2015 Stamkos trofeje Princa z Walesu nedotkol, "Bolts" vo finále prehrali s Chicagom Blackhawks. "Trofej sme si zaslúžili, stálo nás to veľa síl a preto to treba aspoň takto osláviť," povedal Stamkos pre nhl.com.



Finálová séria sa začne v noci na štvrtok v Denveri na ľade Colorada. V oboch vzájomných dueloch v tejto sezóne vyhrali hráči Avalanche. Minulý rok v októbri zvíťazili v Tampe 4:3 po nájazdoch, vo februári na domácom ľade 3:2.