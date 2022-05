Černák strelil prvý gól v play off, pomohol Tampe k výhre

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie - 3. zápas:



Tampa Bay - Florida 5:1 /ČERNÁK za domácich 1+0/



/stav série: 3:0/

Tampa 22. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák pomohol v nedeľu svojím gólom k víťazstvu Tampy Bay nad Floridou 5:1 v treťom stretnutí 2. kola play off NHL. Dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára vedie v sérii už 3:0 na zápasy a je krok od postupu do finále Východnej konferencie.Černák dosiahol svoj prvý gól a prvý bod v tohtoročných vyraďovacích bojoch. V 23. minúte za stavu 1:1 ho našiel Ondřej Palát prihrávkou, ktorú ešte tečoval Ross Colton, a 24-ročný zadák z priestoru kruhu na vhadzovanie výstavne trafil do ľavého horného rohu bránky Panthers. Jeho presný zásah mal napokon prívlastok víťazný. Dvoma gólmi sa na triumfe podieľal kapitán "bleskov" Steven Stamkos, Nikita Kučerov dosiahol gól a tri asistencie. Jediný gól hostí dal Sam Reinhart.