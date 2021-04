Černák strelil tretí gól v sezóne, Tampa podľahla Floride

Výsledky:



New York Rangers - New Jersey 6:3



Philadelphia - Washington 3:6



Buffalo - Pittsburgh 2:3



Montreal - Ottawa 0:4



Arizona - St. Louis 3:2



Detroit - Chicago 0:4



Tampa Bay - Florida 3:5

Černák (Tampa) 1+0



Carolina - Nashville 3:1



Dallas - Columbus 5:1



Minnesota - San Jose 5:2



Winnipeg - Edmonton 0:3

New York 18. apríla (TASR) – Slovenský hokejista Erik Černák strelil v noci na nedeľu svoj tretí gól v tejto sezóne zámorskej NHL. Tampe Bay však k bodovému zisku nepomohol, Floride podľahla doma 3:5.Panteri vďaka výhre preskočili svojho rivala a v tabuľke Centrálnej divízie im patrí druhá priečka. Obhajca Stanleyho pohára klesol na tretie miesto. Černák má na svojom konte po 34 odohratých zápasoch trinásť kanadských bodov za tri góly a desať asistencií.povedal Černák podľa nhl.com.Slovenský obranca znížil 45 sekúnd pred koncom druhej tretiny na 2:4, keď na pravej strane využil voľný priestor, naznačil strelu, posunul sa bližšie k bránke a prekonal Sergeja Bobrovského na bližšiu žrď švihom pod lapačku.povedal Černák podľa nhl.com. Mathieu Joseph v úvode tretej časti znížil na 3:4, ale víťazstvo panterov napokon spečatil do prázdnej bránky Anthony Duclair.Černák odohral 19 minút a 14 sekúnd, na súperovu bránku vyslal až päť striel a rozdal štyri hity. V ofenzíve sa mu v poslednom čase darí, bodoval v treťom z posledných štyroch zápasov. V zápase mal aj smolu, pretože pri prvom góle Floridy, o ktorý sa postaral Brandon Montour, si v súboji s Duclairom zrazil puk do vlastnej bránky.povedal slovenský obranca pre klubový web. Brankár Andrej Vasilevskij chytil 27 striel, ale zaznamenal prvú domácu prehru v 15. štarte tejto sezóny. Dve asistencie si pripísal Victor Hedman, ktorý sa ako prvý obranca a celkovo štvrtý hrá dostal na hranicu 400 gólových prihrávok v drese Lightning. Pred ním to dokázali Martin St. Louis (588), Vincent Lecavalier (491) a Steven Stamkos (427). V drese Floridy zaznamenal pri debute po výmene z Calgary dve asistencie Sam Bennett.Patrick Marleau zo San Jose sa postaral o zápis do historických tabuliek. Štyridsaťjedenročný útočník Sharks nastúpil proti Minnesote na 1767. zápas v súťaži a vyrovnal rekord legendárneho Gordieho Howea. Z víťazstva sa Marleau netešil, pretože žraloci bez obrancu Christiána Jaroša prehrali na ľade Wild 2:5.povedal Marleau, ktorý môže rekord prekonať v pondelok v domácom zápase proti Vegas Golden Knights. Marleau hral v NHL v štyroch dekádach, okrem neho korčuľovali z aktívnych hráčov profiligy v 90-tych rokoch už len Joe Thornton a Zdeno Chára. Sedemnásty gól v sezóne strelil ruský útočník Minnesoty Kiriil Kaprizov, na konte má 36 bodov, čím vyrovnal klubový rekord Mariána Gáboríka v počte bodov v nováčikovskej sezóne.Líder Východnej konferencie Washington v zostave so slovenským obrancom Zdenom Chárom triumfoval na ľade Philadelphie Flyers 6:3. Dva góly Capitals strelil Alexander Ovečkin, ktorý sa doťahuje na ďalšiu legendu. Ovi má na konte 730 presných zásahov a už len jeden mu chýba, aby vyrovnal zápis Marcela Dionna na piatom mieste historických tabuliek. Oba góly dal ruský kapitán Caps v presilovke a v góloch v početnej výhode je s 269 zásahmi na druhom mieste histórie o päť za vedúcim Daveom Andreychukom. Štyri asistencie nazbieral obranca John Carlson.povedal tréner Washingtonu Peter Laviolette. Chára si za 19 a pol minúty na ľade pripísal mínusku a jednu strelu.New York Rangers, ktorí stále bojujú o play off, zdolali rovnakým výsledkom New Jersey Devils a pripísali si tretiu výhru za sebou. V drese diablov nastúpil slovenský krídelník Marián Studenič, ktorý za 8 a pol minúty na ľade raz ohrozil súperovho brankára. Hrdinom zápasu bol ruský útočník Rangers Pavel Bučnevič, ktorý sa v deň svojich 26. narodenín blysol hetrikom. V histórii NHL sa mu to podarilo ako 15. hráčovi, medzi nimi aj Pavlovi Demitrovi, ktorý 29. 11. 2002 zaznamenal hetrik v drese St. Louis Blues na svoje 28. narodeniny. Dvakrát oslávil narodeniny hetrikom Wayne Gretzky.Montreal s Tomášom Tatarom doma neskóroval a prehral s Ottawou 0:4. Všetkých 23 striel zlikvidoval Matt Murray a zaznamenal 12. shutout v kariére. Čisté konto vychytal prvýkrát od 26. októbra 2019. Dva góly a asistenciu vo svojom prvom trojbodovom zápase v kariére zaznamenal Drake Batherson. Senators po sérii štyroch prehier vyhrali dva z posledných troch duelov. Tatar strávil na ľade 16 minút a 20 sekúnd, mal mínusový bod a na bránku vyslal jednu strelu.Nasucho vyšiel aj Detroit, ktorého dres si oblieka Richard Pánik. Red Wings podľahli na domácom ľade Chicagu 0:4. Pánik vo svojom druhom vystúpení za Detroit po výmene z Washingtonu odohral 11 minút a zapísal si jednu strelu. Druhé čisté konto v sezóne a tretie v kariére zaznamenal Malcolm Subban (29 zákrokov).Do zostavy Dallasu sa po dvojzápasovej absencii spôsobenej zranením dolnej časti tela vrátil obranca Andrej Sekera a pomohol Stars k víťazstvu 5:1 nad Columbusom. Sekera bol na ľade 17:45 minúty, zaznamenal plusový bod, jednu strelu a rozdal štyri hity, čo bolo najviac z jeho tímu. Blue Jackets prehrali piatykrát za sebou.