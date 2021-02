Černákova asistencia Tampe nestačila, duel v Dallase zmarila búrka

Výsledky:



Arizona - St. Louis 1:0



Buffalo - NY Islanders 1:3



Tampa Bay - Florida 4:6 (za domácich E. Černák 0+1)



Carolina - Columbus 7:3



Toronto - Ottawa 5:6 pp



Detroit - Chicago 2:3 pp



Edmonton - Winnipeg 5:6



Vancouver - Calgary 3:4 pp



San Jose - Anaheim 3:2

New York 16. februára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay prehrali v domácom zápase NHL s Floridou 4:6. Lightning nestačila na úspech ani asistencia slovenského obrancu Erika Černáka, ktorý odohral vyše 19 minút. Slovenský reprezentant si do štatistík zapísal aj dve trestné minúty a štyri strely.Panthers zvíťazili nad obhajcom Stanleyho pohára druhýkrát z troch duelov v rozpätí piatich dní a v Tampe vyhrali prvýkrát od 26. marca 2016. Arizona zdolala St. Louis 1:0, pre program ovplyvnený pandémiou COVID-19 to bol už siedmy vzájomný zápas oboch tímov za sebou, to sa stalo prvýkrát v histórii NHL.Ottawa zvíťazila v Toronte 6:5 po predĺžení, rozhodol o tom Jevgenij Dadonov, pričom Senators dokázali v zápase zmazať štvorgólový náskok Maple Leafs. Duel Dallasu s Nashville sa nehral kvôli silnej snehovej búrke. Nový termín súboja ešte nestanovili.