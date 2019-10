NHL: Černákova Tampa zdolala Pittsburgh gólom z poslednej minúty

Výsledky:



Ottawa - Detroit 5:2, Tampa Bay - Pittsburgh 3:2

New York 24. októbra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v noci na štvrtok v zámorskej NHL na domácom ľade nad Pittsburghom Penguins 3:2. Slovenský obranca Erik Černák odohral v drese "bleskov" 17:57 min a do štatistík si pripísal jednu "mínusku", strelu na bránku, dva hity a dva bloky. Pre "tučniakov" to bola už tretia prehra za sebou.Rozhodujúci gól domácich strelil 57 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času švédsky obranca Victor Hedman, ktorý sa presadil počas presilovky. Tampu opäť podržal brankár Andrej Vasilevskij, keď si pripísal 37 úspešných zákrokov.V druhom zápase si Ottawa poradila doma s Detroitom 5:2. "Senátori" tak zastavili svoju sériu prehier na štyroch, naopak, "červené krídla" nevyhrali už šesť stretnutí za sebou.