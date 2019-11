NHL: Černákovi nevyšiel návrat, Tampa prehrala s New Yorkom Islanders

NHL - výsledky:



New Jersey - Philadelphia 3:4 pp a sn, New York Islanders - Tampa Bay 5:2, Washington - Buffalo 6:1, Carolina - Detroit 7:3, St. Louis - Columbus 4:3 pp, Colorado - Dallas 1:2, Anaheim - Vancouver 2:1 pp, San Jose - Winnipeg 2:3

New York 2. novembra (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders zvíťazili v ôsmom zápase NHL za sebou. V noci na sobotu doma zdolali Tampu Bay Lighting 5:2. Do zostavy hostí sa vrátil slovenský obranca Erik Černák, odohral 18:05 minúty a nazbieral dva mínusové body.Washington bez zraneného Richarda Pánika na vlastnom ľade deklasoval Buffalo Sabres 6:1. Domácim vyšiel úvod stretnutia, keď strelili štyri góly z prvých siedmich striel na bránku.Pre zdravotné problémy nehral ani obranca Andrej Sekera, jeho Dallas však zvíťazil v Colorade 2:1.