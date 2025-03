Český brankár Mrázek sa po siedmich rokoch vrátil do Detroitu

Detroit 7. marca (TASR) - Český hokejový brankár Petr Mrázek sa po siedmich rokoch vrátil do klubu Detroit Red Wings. Tesne pred uzávierkou transakcií v zámorskej NHL ho Chicago vymenilo spoločne s útočníkom Craigom Smithom za útočníka Joea Velena.



Detroit draftoval Mrázka v roku 2010 zo 141. miesta. V jeho drese debutoval v NHL, no v sezóne 2017/2018 ho klub poslal do Philadelphie. Neskôr pôsobil aj v Caroline a Toronte. Od leta 2022 chytal v Chicagu, no v nedávnych dňoch sa jeho pozícia oslabila, keď klub získal výmenou z Floridy Spencera Knighta.



Smith odohral prevažnú časť doterajšej kariéry v drese Nashvillu, zahral si aj za Boston, Washington a Dallas. Tridsaťpäťročný veterán nastúpil v prebiehajúcej sezóne do 40 duelov, v ktorých mal bilanciu 9 gólov a 7 asistencií.



Dvadsaťpäťročný Veleno mal za sebou životnú sezónu 2023/2024, v ktorej získal 28 bodov, no v prebiehajúcom ročníku je jeho produktivita slabšia. V 56 dueloch strelil 5 gólov a na 5 prihral. Nachádza sa v predposlednom roku zmluvy, ktorá mu ročne vynáša 2,275 miliónov dolárov. V Detroite pôsobil od roku 2018, keď ho klub draftoval z 30. miesta.