NHL: Český brankár Vejmelka podpísal trojročný kontrakt s Arizonou

Glendale 21. marca (TASR) - Český hokejový brankár Karel Vejmelka podpísal nový trojročný kontrakt s klubom Arizona Coyotes. Vynesie mu celkovo 8,175 milióna dolárov a v každej z troch nasledujúcich sezón zaťaží platový strop "kojotov" sumou 2,725 milióna dolárov.



Hráči Arizony sú spoločne s nováčikom NHL Seattlom na chvoste Západnej konferencie, no Vejmelka patrí k najpozitívnejším prekvapeniam v tíme. Do organizácie Coyotes prišiel pred sezónou 2021/2022 po tom, čo podpísal ročný kontrakt v hodnote 842-tisíc dolárov. Dovtedy sa jeho kariéra odvíjala v českej extralige, predovšetkým v Komete Brno, hoci v roku 2015 ho draftoval Nashville Predators.



Coyotes s ním pôvodne počítali najmä pre potreby farmárskeho tímu v AHL s vyhliadkami na súboj o post brankárskej dvojky v prvom tíme. V prípravnom kempe však zaujal natoľko, že sa okamžite presadil do NHL a zatiaľ nastúpil do väčšiny (36 zo 62 zápasov Arizony). V doterajšom priebehu sezóny mal 90,5-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 3,35 inkasovaného gólu na zápas.