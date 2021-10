Chára a Parise zarobia v NY Islanders po 750-tisíc dolárov

New York 11. októbra (TASR) – Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára zarobí v sezóne 2021/2022 750-tisíc amerických dolárov. Ďalších 750-tisíc môže získať na výkonnostných bonusoch. Klub New York Islanders zverejnil detaily zmluvy so slovenským veteránom takmer mesiac po jeho angažovaní.



Rovnaké finančné podmienky kontraktu s Islanders má aj americký útočník Zach Parise. Chára sa v septembri dohodol s "ostrovanmi" na ročnej zmluve a vrátil sa tak do klubu, ktorý ho v roku 1996 draftoval.