Černák prispel asistenciou k výhre, Halák debutoval v drese Vancouveru

NHL:



Buffalo - Arizona 2:1 pp a sn,

Florida - New York Islanders 5:1,

Boston - Dallas 1:3,

Columbus - Seattle 2:1 pp,

Toronto - Ottawa 3:1,

Montreal - New York Rangers 1:3,

Detroit - Vancouver 3:1,

Pittsburgh - Chicago 5:2,

Washington - Tampa Bay 1:2 pp (ČERNÁK za hostí 0+1),

Nashville - Carolina 2:3,

Colorado - St. Louis 3:5,

San Jose - Winnipeg 4:3,

Edmonton - Calgary 5:2,

Los Angeles - Minnesota 2:3

New York 17. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Erik Černák prispel jednou asistenciou k výhre Tampy Bay Lightning v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Washingtonu Capitals 2:1 po predĺžení.Dvadsaťštyriročný bek asistoval v 45. minúte na vyrovnávajúci gól Michaila Sergačova, v 65. rozhodol o triumfe hostí kapitán Steven Stamkos. Pre Černáka to bola druhá asistencia v sezóne, na ľade strávil 25:22 minút a do štatistík si pripísal aj dve strely na bránku, tri hity a tri bloky. V drese domácich odohral 18 minút obranca Martin Fehérváry. Na súperovu bránku vyslal dve strely a až štyri zblokoval.V zápase dlho žiarili obaja brankári Vítek Vaněček a Andrej Vasilevskij, skóre otvoril až 71 sekúnd pred koncom druhej tretiny Alexander Ovečkin. Kapitán Capitals strelil tretí gól v sezóne, 733. v kariére a na štvrtého Bretta Hulla už stráca len osem zásahov.povedal pre nhl.com Ovečkin, ktorý svojho krajana Vasilevského prekonal ešte raz len pár sekúnd po svojom góle na 1:0, ale puk po vzhliadnutí videa neprešiel celým objemom za bránkovú čiaru a preto sa skóre nemenilo. Obhajca Stanleyho pohára síce vyhral, ale prišiel o dvoch hráčov. Pre zranenie v dolnej časti tela nedohral duel hviezdny útočník Nikita Kučerov, keď opustil ľad deväť minút pred koncom tretej tretiny.povedal tréner "bleskov" Jon Cooper.dodal Stamkos. Kučerov sa v útočnom pásme vyhol súperovi a potom s ťažkosťami odkorčuľoval na striedačku, keď si držal ľavú nohu v oblasti slabín. V priebehu druhej tretiny dohral predčasne aj český obranca Jan Rutta. Útočník Washingtonu Lars Eller odohral jubilejný 800. zápas v NHL.Jaroslav Halák si odkrútil premiéru v bránke Vancouveru, ale nezabránil prehre 1:3 na ľade Detroitu. Slovenský brankár kryl 18 z 20 striel súpera a mal 90% úspešnosť zákrokov. Haláka prekonali Robby Fabbri a Filip Zadina, Sam Gagner skóroval už do opustenej bránky Canucks. Veľkou mierou sa o víťazstvo Red Wings pričinil Thomas Greiss, ktorý zneškodnil 40 striel, z toho 23 v tretej tretine.povedal na adresu nemeckého brankára tréner Detroitu Jeff Blashill.Zdeno Chára sa nedočkal víťazstva ani v druhom zápase v drese New Yorku Islanders. "Ostrovania" prehrali na ľade Floridy Panthers 1:5, domácich potiahol hetrikom Sam Bennett. Chára strávil na ľade 17:24 minúty a pripísali si dve strely, tri hity, dva bloky a až štyri "mínusky". "Je to skvelý pocit. Užívam si na Floride každý jeden zápas, máme výborný tím," povedal autor hetriku Bennett, ktorý po príchode z Calgary Flames (12. apríla) nazbieral 18 bodov v dvanástich zápasoch základnej časti. Jonathan Huberdeau raz asistoval a zaznamenal 500. bod v kariére, Florida vyhrala oba zápasy v novej sezóne.Z výhry sa netešil ani Andrej Sekera, jeho Dallas prehral v Bostone 1:3. Slovenský bek odohral necelých 15 minút. Dva góly Bruins, pre ktorých to bol prvý zápas v sezóne, strelil Brad Marchand, keď otvoril skóre z trestného strieľania a uzavrel do prázdnej bránky. Marchand premenil piate trestné strieľanie a vyrovnal sa na treťom mieste v histórii Vincentovi Lecavalierovi. Na čele tohto poradia je Pavel Bure (7) pred Mariom Lemieuxom (6). Víťazstvo Bostonu vychytal Jeremy Swayman, keď kryl 27 striel, jeho náprotivok Braden Holtby si pripísal 37 zásahov.povedal tréners Stars Rick Bowness.Hokejisti Buffala Sabres uspeli aj v druhom vystúpení v novej sezóne zámorskej NHL. Na domácom ľade zvíťazili nad Arizonou Coyotes 2:1 po nájazdovom rozstrele. O zisku dvoch bodov pre "šable" rozhodol fínsky útočník Arttu Ruotsalainen.Connor McDavid dosiahol hetrik pri výhre Edmontonu nad Calgary 5:2. Kapitán Oilers zaznamenal už desiaty hetrik v kariére, Jesse Puljujärvi strelil gól a pridal dve asistencie, bilanciu 0+3 mal Leon Draisaitl. Oporou Edmontonu bol aj brankár Mike Smith, ktorý si pripísal 45 zákrokov. Flames prehrali dvanásty otvárací zápas sezóny za sebou, čo je rekord NHL. Je to zároveň aj najdlhšia aktívna séria spomedzi štyroch veľkých profesionálnych športov v zámorí (basketbal, americký futbal, bejzbal, hokej).Minnesota vyhrala aj druhý zápas sezóny, keď zdolala Los Angeles 3:2.Michael Bunting strelil svoj prvý gól v drese Toronta Maple Leafs, keď ním podpísal víťazstvo 3:1 nad Ottawou.povedal útočník, ktorý do Toronta prišiel z Arizony Coyotes. Ďalšie góly "javorových listov" pridali Alexander Kerfoot a Wayne Simmonds. Víťazstvo vychytal Jack Campbell, ktorému kryl chrbát 24-ročný brankár Torontskej univerzity Alexander Bishop. Ten v rokoch 2014-2017 minulosti pôsobil v juniorskej súťaži QMJHL, ale do NHL sa nepresadil. Maple Leafs však po zranení Petra Mrázka ešte v minulom zápase nedokázali pre obmedzenia s platovým stropom z farmy v AHL povolať ďalšieho brankára. S Bishopom tak uzavreli amatérsky skúšobný kontrakt, aby mohol ísť na lavičku.povedal Simmonds.povedal Bishop na tlačovke po zápase. Senators hrali aj v tomto stretnutí bez Bradyho Tkachuka, ktorý podpísal zmluvu až po začiatku sezóny.Hokejisti New Yorku Rangers vyhrali na ľade Montrealu 3:1, keď rozdielový gól strelil v polovici tretej tretiny Alexis Lafreniere. V treťom zápase za sebou sa do streleckej listiny zapísal Chris Kreider, dve asistencie si pripísal Mika Zibanejad. Tréner Gerard Gallant zaznamenal prvé víťazstvo na lavičke "jazdcov." "Streliť gól v Montreale je vždy príjemné. Hrali sme dobre, bojovali sme. Na gól mi perfektne prihral Mika Zibanejad," povedal Lafreniere, draftová jednotka z roku 2020.Mike Sullivan sa stal najúspešnejším trénerom v histórii Pittsburghu Penguins. "Tučniaci" zdolali v domácej premiére Chicago 5:2. Sullivan dosiahol 253 víťazstvo, čím prekonal zápis Dana Bylsmu.povedal Sullivan, ktorý Penguins doviedol k dvom Stanleyho pohárom (2016, 2017). Prvý gól v NHL strelil Drew O'Connor, Danton Heinen sa presadil v treťom zápase za sebou. Duel nevyšiel brankárovi Blackhawks Marcovi-Andremu Fleurymu. Proti svojmu bývalému tímu, v ktorom strávil prvých 13 sezón kariéry, dostal v prvej tretine štyri góly z desiatich striel a od druhej časti ho nahradil Kevin Lankinen.Columbus zdolal nováčika zo Seattlu 2:1, keď v predĺžení rozhodol o triumfe Blue Jackets fínsky útočník Patrik Laine. Jediný gól hostí strelil Brandon Tanev. Vstup do sezóny vyšiel hráčom St. Louis Blues, ktorí vyhrali na ľade Colorada 5:3. Dvoma gólmi pomohol k triumfu David Perron. 