NHL: Chára netrénoval, nedostal výsledky testu na koronavírus

Toronto 28. júla (TASR) - Zdeno Chára vynechal úvodný tréning Bostonu Bruins po príchode do Toronta, kde sa rozbehne play off hokejovej NHL. Slovenský kapitán "medveďov" nemohol ísť v pondelok na ľad, pretože tím nedostal jeho nedeľňajšie výsledky testu na koronavírus.



Štyridsaťtriročný obranca netrénoval s Bruins prvýkrát, odkedy sa tím vrátil začiatkom júla po pauze na ľad. "Tím nedostal výsledky Zdenovho testu a po porade s lekármi sme sa rozhodli, že kým ich nedostaneme, nebude s tímom trénovať," uviedli Bruins na sociálnej sieti Twitter. Dobrou správou pre Boston je, že premiérovo s tímom trénoval Čech David Pastrňák, so 48 gólmi spolu s Alexandrom Ovečkinom najlepší strelec základnej časti súťaže pred jej prerušením.



Hokejisti a členovia realizačných tímov 24 klubov, ktorých sa týka reštart NHL, odleteli v nedeľu do Toronta a Edmontonu, kde vyvrcholí sezóna. V tzv. hub cities sú izolovaní od zvyšku sveta a každý deň absolvujú testy na COVID-19. Šestnásť tímov (osem v každej konferencii) čaká od soboty 1. augusta predkolo play off, v ktorom budú bojovať o účasť v 1. kole vyraďovačky, najlepších osem tímov po základnej časti zatiaľ bude hrať v dvoch skupinách o čo najlepšie nasadenie v play off.