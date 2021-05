Chára nevie, či bude pokračovať, rozhodne sa po porade s rodinou

Washington 26. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára ešte nevie, či ukončí profesionálnu kariéru, alebo začne svoju 24. sezónu v NHL. Štyridsaťštyriročný veterán má za sebou sezónu v drese Washingtonu, s ktorým sa však neprebojoval cez prvé kolo play off. Capitals nestačili v piatich zápasoch na bývalý Chárov klub Boston Bruins.



"Rozhodnutie o mojej budúcnosti nemôžem spraviť sám," povedal Chára pre nhl.com. "V živote sú občas veci, ktoré treba realizovať. V najbližších dňoch sa porozprávam s mojou manželkou a deťmi a rozhodneme sa, čo ďalej. Po debate s manželkou si nechám emócie zo sezóny ešte chvíľu sadnúť a potom sa rozhodnem," dodal najstarší muž NHL v tejto sezóne.



Capitals ukončili ročník v nedeľu po prehre 1:3 na domácom ľade s Bruins, v sérii podľahli medveďom 1:4 na zápasy. Chára podpísal 30. decembra s Washingtonom ročný kontrakt na 795.000 dolárov po tom, ako bol 14 rokov oporou a ikonou Bostonu. Bruins mu však na rozdiel od Washingtonu negarantovali pevné miesto v zostave a preto sa Chára rozhodol zmeniť dres.



V základnej časti odohral za Capitals 55 zápasov, v ktorých strelil dva góly a pridal osem asistencií s priemerným časom na ľade 18 minút a 19 sekúnd. V piatich zápasoch play off nebodoval, na ľade bol v priemere o dve minúty menej ako v základnej časti. Po sezóne sa môže stať neobmedzeným voľným hráčom.



"Je jasné, že sezóna sa neskončila podľa našich predstáv, ale taký je život. Musíme sa pohnúť ďalej," dodal slovenský obranca.



Chára priviedol Boston ako kapitán v roku 2011 k zisku Stanleyho pohára, vo finále si zahral aj v rokoch 2013 a 2019. Dúfal, že s Washingtonom, ktorý v základnej časti skončil s 36 víťazstvami na druhom mieste Východnej divízie, si opäť siahne na slávny pohár.



Do NHL ho v roku 1996 draftovali v 3. kole z 56. miesta New York Islanders. Chára v 1608 zápasoch základnej časti za Capitals, Bruins, Ottawu Senators a Islanders nazbieral 666 bodov (207+459), v play off nastúpil na 200 duelov a získal v nich 70 bodov (18+52).



Víťaz Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu sezóny 2008/2009 je v počte odohratých zápasoch v základnej časti na piatom mieste historických rekordov NHL medzi obrancami. Viac ako on odohrali len Ray Bourque (1612), Larry Murphy (1615), Scott Stevens (1635) a Chris Chelios (1651).



Chára si napriek neúspechu v play off sezónu v drese Capitals pochvaľoval. "Od prvého dňa som cítil, že ma prijali s otvorenou náručou a celý tím od trénerov, členov realizačného tímu až po hráčov mi prejavil veľký rešpekt. Bolo to od nich príjemné a preto som do tímu hladko zapadol. Cítil som sa tu výborne, užil som si veľa zábavy a hrali sme dobrý hokej," dodal Chára, ktorý najťažšie znášal odlúčenie od rodiny.



Jeho manželka Tatiana, dvanásťročná dcéra Elliz a päťroční synovia, dvojičky Zach a Ben totiž zostali v Bostone. "Bez rodiny to bolo ťažké, ale skvelé prostredie v tíme a podmienky, ktoré mi klub vytvoril, mi všetko uľahčovali. Teším sa, že budem s manželkou a deťmi opäť každý deň a uvidíme, čo bude ďalej. Rodina bude mať hlavný vplyv na moje rozhodnutie," uzavrel Chára.