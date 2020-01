NHL: Chára odohral 1000. zápas v základnej časti za Boston

NHL - SUMÁRE:



MONTREAL CANADIENS - CALGARY FLAMES 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)



Góly: 14. Weal (Petry, Weise), 50. Poehling. Brankári: Price - Rittich, strely na bránku: 37:31, 20.790 divákov.



NEW YORK RANGERS - NEW YORK ISLANDERS 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)



Góly: 9. Fast (Panarin, Skjei), 26. Kreider (Panarin, Skjei), 32. Fox (Fast, Panarin), 41. Panarin, 49. Panarin (Strome, Fast), 51. Trouba (Fox, Chytil) – 1. Eberle (Nelson), 53. Eberle (Brassard). Brankári: Georgijev - Varlamov (51. Greiss), strely na bránku: 36:34, 17.403 divákov.



PHILADELPHIA FLYERS - BOSTON BRUNINS 6:5 pp a sn (1:2, 3:3, 1:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 19. Hayes (Konecny, van Riemsdyk), 22. Sanheim (Couturier, Voráček), 34. Couturier (Voráček, Niskanen), 35. Bunnaman (Friedman, Hägg), 53. Sanheim (Myers, Couturier), rozh. náj. Konecny – 5. Bjork (DeBrusk), 17. Krejčí (Heinen, Coyle), 21. Pastrňák (Marchand, Bergeron), 25. Coyle (Heinen, Carlo), 28. Krejčí (Bjork, DeBrusk). Brankári: Hart - HALÁK, strely na bránku: 39:31, 19.246 divákov.



WASHINGTNON CAPITALS - CAROLINA HURRICANES 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)



Góly: 12. Ovečkin (Wilson), 18. Ovečkin (Vrána, Carlson). Brankári: Samsonov - Mrázek, strely na bránku: 30:23, 18.753 divákov.



ST. LOUS BLUES - ANAHEIM DUCKS 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)



Góly: 8. Steen (Bortuzzo, Schenn), 23. Bozak (MacEachern, Thomas), 30. Schwartz (Schenn, Pietrangelo), 51. Barbašev – 16. Comtois. Brankári: Allen - Gibson, strely na bránku: 34:21, 18.906 divákov.



Slováci v akcii:



Zdeno Chára (Boston) 21:35 0 0 0 2 0 0



Tomáš Tatar (Montreal) 19:06 0 0 0 0 2 0



Richard Pánik (Washington) 14:26 0 0 0 0 1 0



---------------------------------------------



Jaroslav Halák (Boston) 65:00 34/39 87,2%



/pozn.: čas na ľade, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: minutáž, zákroky/strely, úspešnosť zásahov/

New York 14. januára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára odohral v noci na utorok svoj jubilejný 1000. zápas v základnej časti zámorskej NHL za Boston. Nemal preňho však víťaznú príchuť, keďže Bruins prehrali na ľade Philadelphie Flyers tesne 5:6 po predĺžení a nájazdoch. Ten rozhodujúci dal do siete Jaroslava Haláka v 5. kole Travis Konecny.Boston viedol v stretnutí už 5:2, ale nakoniec získal len bod.uviedol Chára pre nhl.com.Štyridsaťdvaročný obranca sa pripojil k piatim ďalším hráčom, ktorí odohrali za Bruins aspoň 1000 duelov - Ray Bourque (1518 zápasov), Johnny Bucyk (1436), Patrice Bergeron (1065), Don Sweeney (1052) a Wayne Cashman (1027).Z triumfu sa tešil ďalší slovenský reprezentant Tomáš Tatar, keď jeho Montreal Canadiens vyhral doma nad Calgary Flames 2:0, no dvadsaťdeväťročný krídelník nebodoval. Brankár" Carey Price zaznamenal 31 úspešných zákrokov. Bol to pre neho 46. zápas v kariére bez inkasovaného gólu, v klubovej histórii sa dotiahol na Kena Drydena na treťom mieste." uviedol Price.Bez bodu bol aj Richard Pánik. Jeho Washington zdolal Carolinu 2:0, pričom oba góly strelil Alexander Ovečkin, ktorý tak dosiahol 686 presných zásahov v základnej časti a v historických štatistikách súťaže sa dostal na 11. miesto pred Teemu Selänneho. "povedal domáci tréner Todd Reirden. V drese Washingtonu sa blysol aj brankár Iľja Samsonov, ktorý si pripísal prvý shutout v kariére.V newyorskom derby zvíťazili domáci Rangers nad Islanders 6:2, keď sa piatimi bodmi (2+3) predviedol Artemij Panarin.povedal trénerDavid Quinn.Obhajca Stanleyho pohára St. Louis Blues zdolal doma Anaheim 4:1. Preto bolo deviate domáce víťazstvo v sérii.vyjadril sa útočník St. Louis Jaden Schwartz.