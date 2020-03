NHL: Chára odohral 1550. zápas, vyrovnal sa Delvecchiovi

NHL - sumáre:

NEW YORK ISLANDERS - MONTREAL CANADIENS 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)

Góly: 47. Nelson (Bailey), 57. Pulock (Nelson, Eberle) - 14. Gallagher (Chiarot, Danault), 16. Petry (Gallagher, Danault), 19. Hudon, 33. Byron (Armia), 56. Weal (Lehkonen), 58. Armia. Brankári: Greiss (21. Varlamov) - Price, strely na bránku: 22:27, 12.788 divákov.



NEW YORK RANGERS - ST. LOUIS BLUES 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Góly: 13. Zibanejad (Strome, Bučnevič) - 23. Parayko, 50. Schenn (Schwartz, Parayko), 60. Schwartz (O'Reilly, Schenn). Brankári: Georgiev - Binnington, strely na bránku: 26:22, 16.091 divákov.



PITTSBURGH PENGUINS - OTTAWA SENATORS 7:3 (3:1, 1:0, 3:2)

Góly: 1. Marino (Malkin, Zucker), 2. Sheary (Dumoulin, Letang), 20. Rust (Malkin, Crosby), 38. Crosby (Zucker), 41. Zucker (Sheary, Crosby), 54. Rust (Marleau, Malkin), 58. Rust (Malkin) – 17. Hawryluk (Reilly, White), 42. Tkachuk (Zajcev, White), 52. C. Brown (Chabot). Brankári: Murray - Anderson, 18.455 divákov.



TAMPA BAY LIGHTNING - BOSTON BRUINS 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Góly: 38. Stephens (Johnson, Goodrow) - 20. Marchand (Krug, Pastrňák), 31. DeBrusk (Coyle). Brankári: Rask - Vasilevskij, strely na bránku: 21:35, 19.092 divákov.



MINNESOTA WILD - NASHVILLE PREDATORS 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Góly: 5. Kunin (Eriksson Ek), 13. Fiala (Suter), 42. Parise (Staal, Fiala) - 46. Smith (Forsberg, Josi). Brankári: Stalock - Saros, strely na bránku: 33:38, 17.242 divákov.



WINNIPEG JETS - BUFFALO SABRES 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Góly: 14. Connor (Wheeler), 17. Poolman (Connor, Copp), 24. Connor (Scheifele, Wheeler) - 31. Ristolainen (Okposo, Larsson). Brankári: Hellebuyck - Hutton, strely na bránku: 35:26, 15.325 divákov.



DALLAS STARS - EDMONTON OILERS 1:2 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Góly: 47. Klingberg (Benn, Radulov) - 28. Nugent-Hopkins (Nurse, Draisaitl), 62. Chiasson (Nugent-Hopkins, McDavid). Brankári: Chudobin - Koskinen, strely na bránku: 43:27, 18.532 divákov.



CHICAGO BLACKHAWKS - ANAHEIM DUCKS 6:2 (1:0, 4:1, 1:1)

Góly: 3. Caggiula (Boqvist, Dach), 24. Strome (Keith, Boqvist), 36. Strome (Kane, Carlsson), 39. Nylander, 39. Kane (Nylander, Strome), 56. Kämpf (Highmore) - 25. Heinen (Djoos, Milano), 49. Rowney (Larsson, Deslauriers). Brankári: Crawford (42.-44. Subban) - Gibson (40. Miller), strely na bránku: 40:39, 21.345 divákov.



VEGAS GOLDEN KNIGHTS - NEW JERSEY DEVILS 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Góly: 21. Pacioretty (Karlsson), 41. Karlsson (Roy, Pacioretty), 49. Reaves (Carrier, Nosek). Brankári: Lehner - Blackwood, strely na bránku: 32:27, 18.290 divákov.



SAN JOSE SHARKS - TORONTO MAPLE LEAFS 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Góly: 7. Kane (Burns, Couture), 24. Suomela (Noesen, M. Karlsson), 46. Noesen (Suomela), 47. Kane (Vlasic), 60. Šimek - 23. Matthews (MARINČIN), 38. Marner (Matthews, Rosén). Brankári: Jones - Campbell, strely na bránku: 38:27, 16.129 divákov.

Slováci v akcii:

Martin Marinčin (Toronto) 17:45 0 1 1 -1 2 0



Tomáš Tatar (Montreal) 02:45 0 0 0 0 0 0



Christián Jaroš (Ottawa) 12:11 0 0 0 0 1 0



Zdeno Chára (Boston) 23:04 0 0 0 0 1 0



Erik Černák (Tampa Bay) 17:38 0 0 0 +1 2 0



Andrej Sekera (Dallas) 16:06 0 0 0 0 2 0



New York 4. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Marinčin si v noci na stredu pripísal v zámorskej NHL jednu asistenciu, jeho Toronto však prehralo na ľade San Jose 2:5. Marinčin vystrelil v 23. minúte od modrej čiary a puk po jeho strele dorazil do bránky Auston Matthews, ktorý svojím 46. gólom v sezóne vyrovnal na priebežných 1:1. Pre slovenského zadáka to bol štvrtý bod (1+3) v 24. zápase v tomto ročníku.nezvládli v San Jose tretiu tretinu, ktorú prehrali 0:3 a nevyužili šancu zvýšiť náskok v Atlantickej divízii pred Floridou. Toronto je tretie o päť bodov pred Panthers. Dvomi gólmi sa na víťazstve Sharks podieľal Evander Kane, Antti Suomela a Stefan Noesen mali bilanciu 1+1. Marinčin bol na ľade 17 minút a 45 sekúnd, okrem asistencie mal mínusový bod a dve strely.Montreal zvíťazil na ľade New Yorku Islanders 6:2. Zápas nedohral slovenský útočník v službách Canadiens Tomáš Tatar, ktorý v prvej tretine po zákroku domáceho Devona Toewsa tvrdo narazil ramenom na mantinel. V závere tretiny sa ešte vrátil na striedačku, ale v druhej dvadsaťminútovke už na nej nesedel. Dvadsaťdeväťročný krídelník odohral v zápase počas štyroch striedaní iba 2:45 minúty. Podľa zámorských médií utrpel zranenie v hornej časti tela. Podľa trénera "Habs" Claude Juliena by nemalo byť vážnejšie.povedal Julien o zranení Tatarauviedol pre klubovú televíziu. Montreal získal s priamym súperom v boji o play off dôležité body, na postup ich stráca aktuálne sedem. Canadiens vyhrali prvú tretinu 3:0, v druhej zvýšil v oslabení Paul Byron.zdôraznil Byron. Islanders prehrali štvrtýkrát za sebou.povedal tréner domácich Barry Trotz. Zápas po nepríjemnom incidente nedohral ani obranca Islanders Johnny Boychuk, ktorého v polovici záverečnej časti zasiahol nechtiac korčuľou do tváre Artturi Lehkonen.Boston vedený kapitánom Zdenom Chárom uspel v šlágri Východnej konferencie na ľade Tampy Bay 2:1 a upevnil si pozíciu lídra Atlantickej divízie i celej NHL. Pred Lightning má už deväťbodový náskok. Fín Tuukka Rask predviedol v bránke Bruins 20 úspešných zákrokov, Slovák Jaroslav Halák sledoval duel zo striedačky. Chára odohral svoj 1550. zápas v základnej časti a v historických tabuľkách sa posunul na 15. miesto, keď vyrovnal zápis Alexa Delvecchia. Slovenský "obor" bol s časom 23:04 min druhým najvyťaženejším hráčom svojho tímu, podal obetavý výkon, keď zblokoval štyri strely súpera. V drese Lightning sa predstavil obranca Erik Černák, ktorý zaznamenal plusový bod, dve strely a tri "hity". Na ľade strávil 17 a pol minúty.povedal pre nhl.com tréner Bostonu Bruce Cassidy. O góly "" sa postarali Brad Marchand, ktorého štart bol pre chorobu neistý, a v jubilejnom 200. zápase sa presadil aj Jake DeBrusk.Dallas v zostave s Andrejom Sekerom podľahol Edmontonu 1:2 po predĺžení. O triumfe Oilers rozhodol v presilovke Alex Chiasson a zariadil pre svoj tím tretie víťazstvo za sebou. Vynikajúci výkon podal v bránke Mikko Koskinen, ktorý zlikvidoval 42 striel Dallasu.pochválil Fína útočník Ryan Nugent-Hopkins, ktorý oslávil svoj jubilejný 600. zápas gólom. Asistenciu pri jeho zásahu zaznamenal líder produktivity NHL Leon Draisaitl a pripísal si už 108. bod v sezóne. Sekera bol na ľade 16 minút a 6 sekúnd, z toho takmer tretinu v oslabení. Dallas v druhej tretine ubránil dlhú takmer trojminútovú presilovku Edmontonu, z toho 1:14 min o dvoch hráčov.povedal o úspešnom oslabení Sekera. Oba tímy si držia postupové pozície do play off.Pittsburgh zdolal Ottawu s Christiánom Jarošom 7:3 a ukončil sériu šiestich prehier. Tretím hetrikom v kariére sa blysol Bryan Rust, štyri asistencie nazbieral Jevgenij Malkin. KapitánSidney Crosby zaznamenal dve asistencie a na konte ich má už 800, čo dokázal ako 32. hráč v histórii NHL.povedal Crosby. Za menej ako 1000 zápasov dosiahli na métu 800 asistencií pred ním len piati hráči - Wayne Gretzky (527 zápasov), Mario Lemieux (661), Paul Coffey (880), Adam Oates (919) a Bryan Trottier (969). Prvý bod v drese Penguins po výmene zo San Jose si za asistenciu pripísal veterán Patrick Marleau. Jaroš bol na ľade 12:11 minúty a raz vystrelil.Obhajca Stanleyho pohára zo St. Louis natiahol víťaznú sériu na osem zápasov, keď triumfoval v Madison Square Garden na domácimi New York Rangers 3:1. Rozdielový gól strelil v polovici tretej tretiny Brayden Schenn, ktorý sa do streleckej listiny zapísal v piatom zápase za sebou. Jordan Binnington zaznamenal 25 úspešných zásahov, prekonal ho len Mika Zibanejad, ktorý svojím 33. zásahom v sezóne otvoril skóre. Blues sú na čele Centrálnej divízie o tri body pred Coloradom, počas svojej víťaznej jazdy prestrieľali súperov v pomere 28:13.povedal tréner Blues Craig Berube. Útočník Rangers Artemij Panarin nebodoval po 13-tich zápasoch.Kevin Fiala skóroval v piatom zápase v rade a pomohol Minnesote k víťazstvu 3:1 nad Nashvillom." poznamenal 23-ročný Švajčiar, ktorý natiahol aj sériu s minimálne dvomi bodmi na pät duelov. Šieste víťazstvo Wild z posledných ôsmich vystúpení vychytal Alex Stalock (37 zákrokov). Strelecky sa darí aj Kyleovi Connori z Winnipegu, ktorý rozvlnil sieť v štyroch dueloch za sebou. Jets zdolali Buffalo 3:1.Teoretickú nádej na postup do bojov o Stanleyho pohár si udržiava Chicago, ktoré zdolalo Anaheim 6:2 a zaknihovalo tretie víťazstvo v sérii. Dva góly strelil Dylan Strome, prvý bod v kariére si za asistenciu pripísal švédsky obranca Lucas Carlsson.Prvým shutoutom v drese Vegas sa blysol Robin Lehner, keď v súboji s New Jersey (3:0) chytil 27 striel súpera. Bol to jeho 300. štart v kariére a druhý za Golden Knights po výmene z Chicaga.povedal švédsky brankár po 15. čistom konte v profiligovej kariére a prvom od 6. apríla 2019. Hokejisti zvyhrali deviaty z uplynulých desiatich zápasov.