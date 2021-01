NHL: Chára ohúril nových spoluháčov, Wilson: Sledovať ho je úžasné

Washington 28. januára (TASR) - Slovenský hokejista Zdeno Chára sa rýchlo udomácnil v novom tíme Washington Capitals. V kabíne sa stal hneď po príchode prirodzeným vodcom, situáciu mu uľahčilo aj ústretové vedenie tímu. V sobotu nastúpi proti svojim bývalým spoluhráčom z Bostonu Bruins, no momentálne má v hlave najbližší zápas NHL proti NY Islanders.



V Bostone odohral 14 sezón, po prvý raz v sezóne bude čeliť svojim bývalým spoluhráčom. "Momentálne neviem, aké to bude v sobotu. Myslím na najbližší zápas proti NY Islanders," uviedol Chára pre portál nhl.com.



Slovenský obranca pred začiatkom tejto sezóny podpísal ročný kontrakt s Washingtonom na 795.000 dolárov. "V skutočnosti to nevnímam ako výzvu, vnímam to ako príležitosť, že sa môžem pripojiť k tímu, ktorý má veľké očakávania, k tímu, ktorý má určitú vieru."



Capitals majú vo svojom strede starnúce jadro. Útočník Alexander Ovečkin má 35 rokov, T.J. Oshie 34, Nicklas Bäckström 33 a obranca John Carlson 31. Všetci veria, že aj vďaka skúsenostiam môžu získať ďalší Stanleyho pohár.



Chára má tretí najväčší priestor na ľade v tíme - vyše 20 minút za zápas. Sezónu začal v tretej obrannej dvojici, ale v uplynulých dvoch zápasoch hral v druhej dvojici s Justinom Schultzom. "Je neuveriteľné vidieť niekoho vo veku 43 rokov, ako veľmi miluje túto hru. Som rád, že som pri tom," uviedol obranca Capitals Brendan Dillon. "Mal som šťastie, že chalani ako Joe Thornton a Chára uvažujú rovnako a majú dôvod, aby stále hrali a stále hrajú na elitnej úrovni. Myslím si, že Zdenov príchod bol pre nás obrovským prírastkom," dodal Dillon.



Chára uviedol, že prechod na hokej vo Washingtone bol hladký. Miesto na život si našiel do pár dní po absolvovaní požadovanej sedemdňovej karantény a začína sa cítiť ako doma. "Určite to boli rušné týždne, ale pomaly som sa usadil. Sezóna sa už začala, takže som sa vrátil späť k hokejovému harmonogramu," povedal Chára.



V sobotu však slovenského obrancu čaká zápas proti bývalému klubu. "Videl som pár zostrihov v televízii a je čudné vidieť ho v inom drese. Bol v Bostone počas celej mojej kariéry a myslel som, že tu zostane navždy. Myslím si, že to len vypovedá o jeho charaktere a o tom, kým je, že je ochotný urobiť takúto zmenu v takom neskorom veku," uviedol útočník Bruins Brad Marchand.



Presun do Washingtonu však má pre Cháru aj "obete". Jeho manželka Tatiana, 11-ročná dcéra Elliz a štvorročné dvojčatá Zack a Ben zostali pre obmedzenia proti koronavírusu v Bostone. "Myslím si, že kedykoľvek ste preč od svojej rodiny, alebo blízkych osôb, nie je to ľahká situácia. Snažíme sa však komunikovať a zostať v kontakte vďaka technológiám, ktoré v dnešnej dobe máme," povedal Chára.



Na trénerov a spoluhráčov z Washingtonu rýchlo zapôsobil svojou hrou, pokojným správaním a legendárnym tréningom v posilňovni, čo je jedným z kľúčov jeho dlhej kariéry. "Sledovať ako je silný, je úžasné. Úprimne poviem, že keď zdvíha činky, ktoré by mali byť ťažké, nevyzerajú ťažko. Je okolo neho veľká zábava," povedal útočník Tom Wilson.



A aj keď je Chára v tíme Capitals nový, jeho hlas v šatni už má svoju váhu. Okrem Stanleyho pohára má tiež Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL a trikrát bol členom prvého All-Star tímu NHL a štyrikrát členom druhého. V sezóne 2010/2011 získal ocenenie Mark Messier Leadership Award za kvality na ľade i mimo neho. "Nie je to plachý človek, no nie je ani najhlasnejší v miestnosti. Ale je vodca. Každý k nemu vzhliada a určite sa nepozerá len okolo seba a snaží sa pomáhať ostatným. Chce ťa spoznať a byť súčasťou procesu," povedal obranca Carlson.



Chára uviedol, že všetci v Capitals sú ohromne ústretoví, čo mu pomohlo rýchlo sa zoznámiť so svojím okolím. "Všetci ma veľmi podporujú, sú veľmi ústretoví a za to som veľmi rád."