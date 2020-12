NHL: Chára podpísal ročnú zmluvu s Washingtonom

Washington 30. decembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára podpísal ročný kontrakt s klubom Washington Capitals. V novom pôsobisku zarobí 795-tisíc dolárov. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



"Sme veľmi šťastní, že sa Zdeno stal členom organizácie Capitals. Cítime, že jeho skúsenosti a vodcovské schopnosti posilnia našu obranu," uviedol generálny manažér klubu Brian MacLellan.



Chára sa po sezóne 2019/2020 vyjadril, že v kariére chce pokračovať, pričom jeho priorita je zotrvanie v Bostone. Napokon však zmenil pôsobisko, pričom jedným z dôvodov je aj fakt, že na súpiske Bostonu je až 9 obrancov s jednocestnou zmluvou. Dlhoročný kapitán "medveďov" sa s mestom, klubom i fanúšikmi rozlúčil na instagrame: "Žiaľ, čas, počas ktorého som bol kapitán Bruins, je na konci. Veľká vďaka patrí fanúšikom, ktorí so mnou počas uplynulých 14 rokov zdieľali všetky vzostupy aj pády. Som hrdý na to, že sa nám podarilo vrátiť Stanleyho pohár do Bostonu. Bol to moment, na ktorý nikdy nezabudnem. Chcem, aby obyvatelia Bostonu vedeli, že som hrdý na to, že som bol 'medveď'. Slovom ďakujem neviem dostatočne vyjadriť moju úprimnú vďačnosť. Vždy budem Boston milovať."



Chára bol v predchádzajúcich 14 sezónach kapitán Boston Bruins, ktorý v roku 2011 doviedol k zisku Stanleyho pohára. V roku 1996 ho draftoval klub New York Islanders, po piatich sezónach v organizácii "ostrovanov" zamieril na štyri ročníky do Ottawy. V lete 2006 podpísal zmluvu s Bostonom, v ktorého drese získal v roku 2009 Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu súťaže. V roku 2011 získal okrem Stanleyho pohára aj ocenenie Marka Messiera pre hráča s výnimočnými vodcovskými schopnosťami.



Počas 14 sezón sa stal ikonou Bruins, no po sezóne 2019/2020 sa s klubom nedohodol na pokračovaní spolupráce a tretíkrát v kariére zmenil pôsobisko v rámci NHL. V tíme Capitals sa stretne s ďalším Slovákom, nádejným obrancom Martinom Fehervárym.



V sezóne 2019/2020, ktorú poznamenala pandémia koronavírusu, odohral celkovo 81 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 5 gólov, 11 asistencií, 68 trestných minút a 22 plusových bodov v hodnotení +/-. V základnej časti doteraz odohral 1553 zápasov (205 gólov, 656 bodov), čo je 15. najlepší výsledok v histórii NHL, pričom z aktívnych hráčov sú pred ním iba Patrick Marleau (1723) a Joe Thornton (1636). Šesťkrát sa zúčastnil na prestížnej exbibícii All Star.