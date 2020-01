Chára pomôže Bostonu už dnes v noci proti Islanders

Boston 11. januára (TASR) – Slovenský obranca Zdeno Chára sa po jednozápasovom výpadku spôsobenom problémami s operovanou sánkou vráti do zostavy Bostonu Bruins už v noci na zajtra v súboji na ľade New Yorku Islanders.



Štyridsaťdvaročný obranca vynechal piatkový duel s Winnipegom, no proti "ostrovanom" sa opäť postaví do obrannej dvojice k Charliemu McAvoyovi. "Chcel som hrať aj proti Winnipegu, no niekedy musíte počúvať svoje telo a doktorov. Bolo to dobré rozhodnutie. Teraz som však pripravený, chcem hrať a už sa neviem dočkať zápasu," povedal kapitán Bostonu.



Chára utrpel zranenie sánky vo štvrtom zápase minuloročného finále bojov o Stanleyho pohár proti St. Louis Blues. V decembri absolvoval drobný chirurgický zákrok, pre ktorý vynechal jeden zápas. Informoval portál bostonherald.com.