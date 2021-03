NHL: Chára prispel asistenciou k výhre Washingtonu

Toronto - Calgary 3:4,

Montreal - Vancouver 2:3 pp /za domácich TATAR 0+1/,

Washington - NY Rangers 2:1 /za domácich CHÁRA 0+1/,

San Jose - St. Louis 1:2 pp a sn,

Los Angeles - Vegas Golden 2:4

New York 20. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára prispel jednou asistenciou k výhre Washingtonu Capitals v nočnom zápase zámorskej NHL nad New Yorkom Rangers 2:1.Štyridsaťštyriročný bek zaznamenal deviaty bod v sezóne (2+7). Celkovo strávil a ľade 17:38 minút a pripísal si aj jednu "plusku" a strelu na bránku. Útočník Richard Pánik odohral 9:55 min a ku dvom trestným minútam pridal dva "hity". Capitals prehrávali do 54. minúty 0:1, no potom ich obrat zariadil dvoma gólmi ruský útočník Alexander Ovečkin. Washington tak vyhral siedmy duel v sérii a vedie Východnú divíziu.Tomáš Tatar zaznamenal jednu asistenciu, no jeho Montreal prehral s Vancouverom 2:3 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 63. minúte J. T. Miller.